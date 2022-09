Hellraiser: prima immagine di Pinhead nel nuovo reboot

Una nuova foto uscita su Entertainment Weekly ci mostra il nuovo look dell'iconico Pinhead all'interno del reboot dell'originale Hellraiser, diretto da David Bruckner e in uscita su Hulu il prossimo 7 ottobre.

Nonostante venga considerato un reboot, il regista ci tiene, nell'intervista che accompagna le immagini, a sottolineare che la pellicola non sarà un remake dell'opera di Barker del 1987: "Non penso che potresti mai fare un remake dell'originale Hellraiser. È una cosa unica e sarebbe un terreno pericoloso per i registi, perché come fai a farlo meglio? Questa è una nuova storia nell'universo di Hellraiser".

Nel nuovo film, Pinhead sarà interpretato da Jamie Clayton, attrice transessuale nota soprattutto per il suo ruolo in Sense8. A proposito, il regista ha affermato: "Abbiamo immaginato che ai interessasse conoscere come abbiamo reimmaginato il personaggio. Volevamo anche che Pinhead fosse una donna. Jamie era semplicemente la persona giusta per la parte. [...] Non volevamo fare un'imitazione di Doug Bradley, non pensiamo che sia possibile farlo. Non tutti saranno soddisfatti, ma avrete modo di percepire i desideri di Pinhead in un modo differente".

Hellraiser: un'immagine del cenobita the Masque

Oltre a Pinhead, le immagini rilasciate dell'Hellraiser di Bruckner presentano anche un nuovo Cenobita denominato "The Masque" (lo trovate qui sopra). Possiamo quindi intuire che ce ne saranno altri all'interno della pellicola, il cu aspetto per ora è tenuto nascosto.

La storia del rebooot sarà incentrata su un personaggio chiamato Riley, interpretata da Odessa A'zion. La giovane donna soffre di dipendenza e disturbi ossessivo-compulsivi, e quando entra accidentalmente in contatto con il cubo inizia a giocarci. Ovviamente, si scatena il caos. Cosa ne pensate del nuovo Hellraiser?