Hellraiser: David Gordon Green regista della serie HBO

Hellraiser diventerà una serie tv e alla regia del pilot e alcuni episodi ci sarà David Gordon Green, entrato da poco nel team del progetto targato HBO.

I primi dettagli del progetto sono stati rivelati oggi, svelando anche chi si occuperà della sceneggiatura e della produzione.

Lo script sarà firmato da Mark Verheiden (Battlestar Galactica) e Michael Dougherty (X-Men United), coinvolti anche come produttori in collaborazione con Farah Films, Vertigo Entertainment e Panacea Entertainment.

David Gordon Green si occuperà della prima puntata e di alcuni episodi della prima stagione della serie ideata per portare sul piccolo schermo la mitologia di Hellraiser: The Series e del mondo dei Cenobiti, in passato esseri umani e ora diventati demoni, che vivono in un regno extra-dimensionale e che raccolgono le anime degli uomini per mantenere l'equilibrio tra bene e male.

Il franchise è attualmente al centro anche di un reboot cinematografico a cui stanno lavorando il regista David Bruckner e gli sceneggiatori Ben Collins e Luke Piotrowski da una storia firmata da David Goyer.