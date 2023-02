Hello Tomorrow! : Billy Crudup si diverte a paragonare il personaggio della serie con il Dottor Manhattan

In questi giorni Billy Crudup è tornato a parlare del suo lavoro nel film Watchmen, facendo un paragone fra il protagonista della pellicola e il personaggio che interpreta adesso nella serie tv Hello Tomorrow! (se curiosi vi rimandiamo al trailer). L'attore ha voluto specificare non solamente le differenze estetiche, palesi, fra i due personaggi, ma anche le differenze in termini caratteriali.

Hello Tomorrow! - un momento della serie

Nel corso di una recente intervista con Chris Killian di Comicbook.com, Billy Crudup ha ricordato il suo ruolo come Dottor Manhattan in Watchmen e ha fatto qualche paragone con il personaggio con cui sta lavorando in Hello Tomorrow!: "Il dottor Manhattan è imperscrutabile. Jack [Billings] si divertirebbe un mondo in sua compagnia. La prima cosa che cercherebbe di capire è dove si trova, mentalmente parlando. E il dottore potrebbe dire: 'Non sono interessato all'umanità.' E Billy: 'Beh, dimmi cosa ti interessa!' "Vuoi uscire su Marte? Lo capisco. Ho una proprietà su Marte che potrebbe essere perfetta per te".

Aiutandoci con la sua sinossi rilasciata da Apple, vi ricordiamo che Hello Tomorrow!: "È ambientato in un mondo retro-futuristico e racconta la storia di un gruppo di venditori ambulanti che vendono multiproprietà lunari. Crudup interpreta Jack, un venditore di grande talento e ambizione la cui fede incrollabile in un domani più luminoso ispira i suoi colleghi, colpisce i suoi clienti disperati, ma al tempo stesso minaccia di lasciarlo pericolosamente perso in un sogno che continua a sostenerlo".

Billy Crudup protagonista della serie Apple TV+ Hello Tomorrow!

Attesa su Apple TV+ per il 17 febbraio 2023, nel suo cast troviamo anche: Haneefah Wood, Alison Pill,, Nicholas Podany, Dewshane Williams, Hank Azaria, Matthew Maher e Jacki Weaver.