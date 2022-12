Hello Tomorrow!: svelata la data di uscita della serie Apple Original di Billy Crudup

Apple TV+ ha svelato le prime immagini e la data d'uscita di Hello Tomorrow!, la nuova dramedy composta da 10 episodi di mezz'ora ciascuno, interpretata e prodotta dal vincitore di premi Emmy e Critics Choice Billy Crudup. La serie farà il suo debutto su sulla piattaforma streaming il 17 febbraio con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 7 aprile.

Ambientato in un mondo retro-futuro, lo show segue le vicende di un gruppo di venditori ambulanti che vendono multiproprietà lunari. Billy Crudup interpreta Jack, un venditore di grande talento e ambizione, la cui fede incrollabile in un domani più luminoso è fonte di ispirazione per i suoi colleghi, rivitalizza i suoi clienti più disperati, ma minaccia di lasciarlo pericolosamente perso nel sogno stesso che lo sostiene.

Nel cast che affianca Crudup troviamo Haneefah Wood ("Truth Be Told", "Giorno per giorno"), Alison Pill ("Loro", "The Newsroom"), Nicholas Podany ("Harry Potter e la maledizione dell'erede"), Dewshane Williams ("The Umbrella Academy", "In the Dark"), il vincitore dell'Emmy Award Hank Azaria ("Brockmire", "Ray Donovan"), Matthew Maher ("Our Flag Means Death") e la candidata all'Oscar® Jacki Weaver ("Il lato positivo", "Animal Kingdom").

Hello Tomorrow!, prodotta da MRC Television, è co-creata da Amit Bhalla e Lucas Jansen. Stephen Falk ("You're the Worst"), Jonathan Entwistle, Bhalla e Jansen sono i produttori esecutivi insieme a Billy Crudup, mentre Blake Griffin, Ryan Kalil e Noah Weinstein sono produttori esecutivi per conto di Mortal Media.