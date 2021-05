Billy Crudup protagonista della serie Apple TV+ Hello Tomorrow!

Dopo aver vinto il suo primo Emmy come miglior attore non protagonista per The Morning Show, Billy Crudup torna a collaborare con Apple TV+, stavolta in veste di protagonista, per una nuova serie tv intitolata Hello Tomorrow!.

Dopo il matrimonio: Billy Crudup in una scena del film

Billy Crudup, attualmente impegnato nella lavorazione della seconda stagione di The Morning Show, secondo Hollywood Reporter sarà il protagonista dei 10 episodi di Hello Tomorrow!.

La serie della durata di mezz'ora a episodio, ambientata in un mondo retro-futuro, vedrà Crudup interpretare il ruolo di Jack, il leader di un gruppo di rappresentanti che vendono multiproprietà lunari. Jack viene descritto come un venditore di talento e ambizioso la cui fede incrollabile in un domani più luminoso ispira i suoi colleghi, rivitalizza i suoi clienti disperati, ma minaccia di lasciarlo pericolosamente perso nello stesso sogno che lo sostiene.

Prodotta da MRC Television, Hello Tomorrow! è scritta e creata da Amit Bhalla e Lucas Jensen, e vedrà Jonathan Entwistle alla regia. Oltre a interpretare il ruolo di Jack, Billy Crudup sarà anche produttore esecutivo dello show insieme a Bhalla e Jansen.