Hellboy Day: ecco come ottenere il fumetto in omaggio!

Aspettando il ritorno sul grande schermo del Demone Rosso, protagonista nei cinema italiani del nuovissimo film Hellboy diretto da Neil Marshall dall'11 aprile in anteprima mondiale, preparatevi a festeggiare un anniversario davvero infernale. L'appuntamento è sabato 23 marzo con l'Hellboy Day, il 25° anniversario della pubblicazione del primo fumetto di Mike Mignola con protagonista il demone rosso.

In occasione della ricorrenza, la distribuzione M2 Pictures vi invita nei foyer dei migliori cinema italiani per festeggiare i primi 25 anni di Hellboy, presto nuovamente sul grande schermo in un nuovo, inquietante capitolo, sceneggiato dallo stesso Mignola. A partire dalle ore 16:00 fino alle 22:00 in 25 cinema del territorio italiano potrete incontrare il cosplayer di Hellboy e ricevere in omaggio il fumetto in edizione speciale.

Per ottenere l'esclusivo omaggio, basterà scattare una foto con il cosplayer del demone rosso e condividerla sui social utilizzando l'hashtag #Hellboy: riceverai così il primo mini albo del fumetto in edizione speciale "25° Anniversario". L'appuntamento si terrà dalle 16:00 alle 22:00 di sabato 23 marzo presso numerose sale in tutta Italia: l'elenco dei cinema in cui correre e altre informazioni sull'evento ufficiale dell'Hellboy Day!