Helena Prestes: con Javier al Grande Fratello ha ritrovato il sorriso, dopo ex violento che non ha denunciato

Ci sono storie che segnano, che lasciano cicatrici profonde, ma che allo stesso tempo diventano la spinta per rinascere. Helena Prestes, modella brasiliana e seconda classificata all'ultima edizione del Grande Fratello, si è raccontata con grande sincerità nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Un'intervista toccante, intensa, che ha messo a nudo non solo il suo passato difficile, ma anche il cuore che, finalmente, ha trovato la pace accanto a Javier Martinez.

Un passato difficile e un amore da dimenticare

Helena durante l'intervista ha ripercorso i momenti più delicati della sua infanzia e delle sue relazioni burrascose. L'ex gieffina non ha avuto paura di ammettere che una delle sue relazioni passate è stata particolarmente dolorosa. "Avevo grandi aspettative," racconta, "ma è stato un po' violento. Mi ha dato un calcio, e l'ho lasciato quando ho capito."

La fuga a Londra

Parole che colpiscono, che fanno riflettere. A salvarla da quel vortice tossico è stata un'amica speciale, Dayane Mello: "Un giorno è venuta a casa mia e ha capito che non stavo bene, mi ha detto che non ero più quella che aveva conosciuto." Da lì, Helena ha trovato la forza di ripartire, di ricominciare da sé: Londra, le sfilate, il Covid che la blocca lontano da casa per tre mesi. Ma poi il ritorno, e la decisione definitiva: quella storia era finita e con essa, anche il dolore.

Javier saluta Helena prima di lasciare il Grande Fratello

L'incontro con Javier Martinez al Grande Fratello

Ma la vita, si sa, sa sorprendere quando meno te lo aspetti. E così, tra le mura della casa più spiata d'Italia, Helena, che ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia, incontra il pallavolista argentino "dal cuore grande e dall'anima fragile". Tra loro nasce qualcosa di vero, spontaneo, profondo. "Javier è il mio sorriso quotidiano," dice lei, con gli occhi che brillano. "Mi sentivo protetta, mi faceva ridere."

E proprio a Verissimo, a sorpresa, Javier Martinez, è entrato in studio. Le parole che le ha dedicato sono semplici, ma cariche d'amore: "È un po' strano ritrovarsi nella vita di tutti i giorni. Consegnarmi così ad una donna, per come è andata la mia vita, mi faceva paura, quindi mettevo questa corazza da uomo duro, ma con grandi fragilità. Vedere lei che era così premurosa, mi ha messo paura."