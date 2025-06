Helena Prestes dopo il Grande Fratello nel cast di un seguitissimo reality brasiliano?

Dopo il secondo posto al Grande Fratello, Helena potrebbe tornare in tv... ma stavolta in patria in un reality show che in Italia è ricordato per la controversa partecipazione di Dayana Mello.

Dopo il secondo posto conquistato nell'ultima edizione del Grande Fratello, Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella brasiliana, che ha trovato l'amore nella Casa più spiata d'Italia con il pallavolista argentino Javier Martinez, potrebbe presto tornare sotto i riflettori... ma stavolta nel suo Paese d'origine.

Helena Prestes: dalla Casa italiana a quella brasiliana?

Secondo quanto riportato dalla pagina brasiliana Desembruxa Online su X, Helena sarebbe una delle papabili concorrenti della diciassettesima edizione di A Fazenda, uno dei reality più seguiti in Brasile, simile nel format a La Fattoria italiana.

"Helena Prestes, la modella brasiliana che ha suscitato scalpore nel "Grande Fratello Italia", dovrebbe essere presente nel cast de A Fazenda 17. Si è classificata seconda nell'edizione, è stata coinvolta in scontri violenti e ha quasi lanciato un bollitore contro la sua avversaria.", si legge nel post.

Javier Martinez ed Helena Prestes

La notizia ha però diviso i fan italiani e brasiliani. In molti si chiedono se sia davvero una buona mossa per Helena buttarsi subito in una nuova avventura televisiva, dopo sei mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello, rischiando così di perdere i frutti del successo appena conquistato in Italia.

Eppure, proprio il suo temperamento deciso e il carattere forte che tanto hanno fatto discutere il pubblico italiano potrebbero rivelarsi armi vincenti anche nel reality brasiliano. A Fazenda potrebbe rappresentare per Helena una nuova opportunità per consolidare la propria popolarità in patria, cavalcando l'onda mediatica generata dalla sua esperienza italiana.

Va detto, però, che la modella avrebbe smentito l'indiscrezione circolata sul web, etichettandola come priva di fondamento. Al momento, quindi, non c'è nulla di ufficiale. Nel frattempo, Helena si sta godendo l'inizio dell'estate al fianco del compagno Javier Martinez: i due sono stati avvistati a Capri durante il Vip Champion 2025, tra giornate di sole, eventi esclusivi e scatti romantici.

Il ricordo di Dayane Mello e le polemiche

Non sarebbe la prima volta che un'ex gieffina varca i confini per cimentarsi nel reality brasiliano: basti pensare alla brasiliana Dayane Mello, che dopo il Grande Fratello Vip 5 partecipò proprio a A Fazenda, in un'edizione che fece molto discutere. Alcuni servizi de Le Iene, infatti, denunciarono gravi episodi di molestie subite dalla modella da parte di un coinquilino.