Grande Fratello, Jessica Morlacchi delusa da Luca Calvani: "è sparito, forse è colpa del compagno"

Non tutte le amicizie nate nella Casa del Grande Fratello resistono una volta spente le telecamere. A raccontare una cocente delusione post-reality è Jessica Morlacchi, vincitrice dell'ultima edizione, che in un'intervista rilasciata a Non Succederà Più con Giada Di Miceli su Radio Radio ha svelato i retroscena del rapporto ormai naufragato con Luca Calvani.

Il gelo dopo la finale: "nessun messaggio"

"La mia più grande delusione? Luca Calvani. La complicità fra noi era molto evidente e, secondo me, il primo ad accorgersene è stato proprio il suo compagno", ha dichiarato Jessica, lasciando intendere che l'attore toscano abbia deciso di allontanarsi per tutelare la sua relazione sentimentale.

L'attore toscano, in un'intervista rilasciata a Verissimo subito dopo l'uscita dalla Casa, aveva parlato del disagio vissuto dal suo compagno Alessandro durante il programma: "Gli ho chiesto scusa, non tanto per quello che ho fatto, ma per quello che ha percepito lui da fuori. Si è trovato a dover giustificare il mio comportamento".

Luca e Alessandro

Il possibile motivo dell'allontanamento secondo Jessica

Secondo Jessica, però, le cose sono andate oltre. "Luca è una persona molto intelligente, quindi probabilmente ha capito che c'era una sintonia che forse era meglio non alimentare. Questo è ciò che mi viene da pensare, altrimenti non mi spiego perché non ci siamo più sentiti, soprattutto dopo la pace fatta in diretta. È stato un momento davvero toccante, mi ha abbracciata, si è emozionato... pensavo davvero che tenesse alla nostra amicizia. Invece, niente. Silenzio totale. E questa è la verità".

Un allontanamento che ha lasciato l'amaro in bocca alla cantante, che non ha mai nascosto di essersi invaghita di Calvani durante l'esperienza nella Casa: "Avevo proprio preso una cotta, anche perché là dentro può succedere di tutto. Luca è indubbiamente un bell'uomo. Avevo perso un po' la bussola, come può capitare a chiunque, soprattutto dopo tante attenzioni e quel modo di fare così coinvolgente".

Tuttavia, Jessica ha sottolineato di aver poi ritrovato la lucidità necessaria per ridefinire i suoi sentimenti: "Negli ultimi due mesi l'ho guardato con occhi diversi: per me Luca era diventato un amico, una persona da tenere tra le relazioni sincere". Ma, a quanto pare, Luca ha scelto un'altra strada. Presto rivedremo l'attore nella soap Beautifu, ma l'amicizia con Jessica sembra ormai appartenere al passato.