Helena Prestes ammette a Verissimo: “Ho rivisto il mio ex senza dirlo a Javier”

L'ex concorrente del Grande Fratello svela il suo sogno d'amore a Silvia Toffanin. Superato il passato, Javier e Helena guardano avanti pensando al matrimonio e a un figlio.

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, Javier Martinez ed Helena Prestes si sono raccontati a cuore aperto, parlando per la prima volta della crisi che ha messo a dura prova la loro relazione. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno ripercorso i mesi segnati dai gossip e dalle polemiche nate dopo le rivelazioni dell'ex fidanzato della modella brasiliana.

A Verissimo, Helena Prestes racconta la verità sugli incontri con l'ex fidanzato

Lo scorso giugno, infatti, Carlo Motta aveva svelato di aver incontrato Helena, una confessione che aveva scatenato non poco clamore, soprattutto perché Javier era all'oscuro di tutto. "Lei non voleva che si sapesse che ci vedevamo. Non ho mai chiesto nulla sulla sua relazione, ma ha sempre cercato di tenermi nascosto.", aveva ammesso Carlo, lasciando intendere che tra lui e Helena potesse esserci stato qualcosa di più di un semplice chiarimento.

A Verissimo, Helena Prestes ha confermato di aver rivisto il suo ex senza informare Javier: "Le polemiche dell'estate e i gossip sul tradimento? Certe cose non le ho dette a Javier perché credevo fosse troppo geloso. Sentivo il bisogno di chiudere quella parentesi del passato."

Carlo Motta

Un gesto che ha inevitabilmente ferito Martinez: "Non è stato carino per Javi, lo so. Abbiamo avuto un momento difficile. Ci siamo visti, abbiamo parlato, ma non è stato semplice per lui." Nonostante tutto, la coppia è riuscita a superare la crisi. Javier, visibilmente emozionato, ha raccontato:

Javier Martinez: "Ho scoperto di saper perdonare"

"Non voglio nemmeno ripensare a quel periodo. È stato brutto. Ma ho scoperto di saper perdonare, mi faccio i complimenti per come l'ho superato. Per quanto ci siano state cose brutte in passato, Helena è la persona giusta per me. Me lo dimostra ogni giorno. Sono molto felice," ha replicato il pallavolista argentino che adesso gioca nella squadra di Terni.

Matrimonio e figli: i progetti futuri della coppia

Archiviato definitivamente il capitolo del "presunto tradimento", Javier e Helena guardano ora al futuro con entusiasmo e amore. Il modello spagnolo ha rivelato di avere grandi progetti: "Non voglio aspettare troppo. Sogno il matrimonio e anche una famiglia. Entro l'anno? Vediamo, ma la proposta arriverà."

Anche Helena ha confermato che il desiderio di diventare genitori è molto concreto: "Ci piacerebbe un figlio. Javier ogni giorno mi dice che non vuole aspettare troppo. Parliamo già di nomi. Silvia, sarai la prima a saperlo quando accadrà." Dopo le incomprensioni e i momenti difficili, la coppia sembra più unita che mai. E questa volta, l'amore tra Javier Martinez e Helena Prestes sembra davvero pronto a volare verso un nuovo inizio.