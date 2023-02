Helena Bonham Carter sarà la protagonista di The Offing, diretta da Jessica Hobbs di The Crown

Helena Bonham Carter reciterà in The Offing, ritrovando sul set Jessica Hobbs di The Crown; la loro reunion sul set sembra promettere grandi cose.

Helena Bonham Carter sarà la protagonista di The Offing, un nuovo dramma in costume di cui Beta Cinema avvierà le vendite all'EFM della prossima settimana. Questo ruolo delinea una nuova collaborazione fra l'attrice e Jessica Hobbs di The Crown. A riportare in esclusiva la notizia è stato Deadline.

The Crown: Helena Bonham Carter nella stagione 4

Tratto dall'omonimo libro di Benjamin Myers, The Offing racconta l'intensa relazione tra un adolescente e una reclusa bevitrice, sboccata e bohémien chiamata Dulcie (Helena Bonham Carter). Robert, questo il nome del giovane, è il timido figlio di un minatore che decide di vedere un po' il mondo prima di seguire il lavoro del padre. Sotto l'eccentrica tutela di Dulcie la sua vita si apre al cibo, alle ragazze e alla bellezza della poesia. Nel corso del tempo, però, scopre che la suo idillio nasconde un tragico segreto sul grande amore di Dulcie e i due intraprendono un viaggio che aprirà il cuore della donna e la riavvicinerà al mondo.

"The Offing si basa sull'idea che essere presentati alla persona giusta può trasformare la tua vita per sempre. Dulcie insegna a Robert come vivere: tutti hanno bisogno di una Dulcie Piper nella loro vita! E Robert, dopo aver scoperto il suo segreto, la conduce alla pace. Fin dall'inizio ho voluto Jessica Hobbs a bordo. È così brillante, rigorosa e autentica nel seguire le storie psicologiche ed emotive. Se riusciamo a catturare una virgola del romanzo di Benjamin Myers il film sarà bellissimo e migliorerà la vita a tante persone. Nelle mani di Jessica sono sicura che ce la faremo", ha dichiarato, tramite Deadline, Helena Bonham Carter parlando del film.

The Crown, Helena Bonham Carter: " Ora che la serie è arrivata al presente, è opportuno che si interrompa"

Jessica Hobbs ha quindi aggiunto: "Quando ho letto il libro per la prima volta, Helena Bonham Carter si è immediatamente palesata nei panni di Dulcie. È così impenitente, in senso gioioso, tanto quanto lei. Quello che il film offre è una meditazione profonda e opportuna sul potere dell'amicizia, della creatività, della guarigione nei modi più inaspettati. Sono entusiasta di avere la possibilità di lavorare di nuovo a stretto contatto con Helena dall'ultima volta che siamo state insieme in The Crown. È un'attrice spettacolare e il sogno di ogni regista."