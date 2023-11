Il coniglietto di velluto: il trailer del nuovo speciale per bambini e famiglie con Helena Bonham Carter

Ecco il trailer de Il coniglietto di velluto, il nuovo speciale per bambini e famiglie in arrivo il 22 novembre su Apple TV+.

Apple TV+ ha svelato oggi il trailer ufficiale de Il coniglietto di velluto, il commovente speciale Apple Original in arrivo il 22 novembre e basato sull'amato classico per bambini di Margery Williams che celebra la magia dell'amore incondizionato. Quando William, sette anni, riceve per Natale un nuovo giocattolo preferito, trova un amico per la vita e scopre un mondo di magia.

Prodotto da Magic Light Pictures, lo speciale di 40 minuti mescola sapientemente live-action e animazione mozzafiato per catturare perfettamente l'immaginazione di un bambino e per immergersi in questo classico senza tempo in un modo mai visto prima.

Lo speciale è interpretato da Phoenix Laroche ("The Royal Nanny") nel ruolo di William, affiancato da un cast stellare che comprende le voci di Alex Lawther ("Andor") nel ruolo del Coniglietto di Velluto, la candidata all'Oscar Helena Bonham Carter ("The Crown", "Harry Potter") nel ruolo del Cavallo Saggio, Nicola Coughlan ("Bridgerton") nel ruolo della Fata della Stanza dei Giochi, Bethany Antonia ("House of Dragon") nel ruolo di Coniglio femmina, Lois Chimimba ("Still Up") nel ruolo di Automobile, Paterson Joseph ("Vigil") nel ruolo di Re, Clive Rowe ("So Awkward") nel ruolo di Leone, Nathaniel Parker ("The Inspector Lynley Mysteries") nel ruolo di Coniglio maschio, Tilly Vosburgh ("Inside Man") nel ruolo di Momo, oltre a Samantha Colley ("Genius") nel ruolo di Madre e Leonard Buckley ("The Great") nel ruolo di "Padre"

Lo speciale è prodotto dal co-fondatore della Magic Light Pictures Martin Pope (candidato all'Oscar per "Il Gruffalo" e vincitore del BAFTA e dell'International Emmy per "Versi perversi"), mentre la sceneggiatura è firmata da Tom Bidwell, creatore del film candidato al BAFTA e all'International Emmy "My Mad Fat Diary" e del corto candidato all'Oscar "Wish 143".