Helen Mirren star del film White Bird: A Wonder Story accanto a Gillian Anderson

L'attrice Helen Mirren affiancherà Gillian Anderson nel cast di White Bird: A Wonder Story, progetto legato al film del 2017.

Nel cast del lungometraggio ideato come companion del titolo campione di incassi sarà prodotto da Lionsgate e le riprese sono già iniziate.

Alla regia di White Bird: A Wonder Story, tratto dal romanzo di R.J. Palacio, ci sarà Marc Forster (Christopher Robin). La sceneggiatura sarà firmata da Mark Bomback e racconterà la storia di Julian Albans, il bullo che ha lasciato la scuola Beecher Prep, che riceve una visita da parte della nonna. La donna, che vive a Parigi, è stata trasformata da un'incredibile storia di compassione e coraggio: quando era una ragazzina nella Francia occupata dai nazisti si è infatti nascosta con l'aiuto di un compagno di scuola, che rischia tutto pur di darle una possibilità di sopravvivere. Insieme, i due giovani trovano bellezza e amore in un mondo segreto che hanno creato.

Helen Mirren è solo il più recente arrivo nel cast del film e l'attrice reciterà accanto a Gillian Anderson, Ariella Glaser, Orlando Schwerdt e Bryce Gheisar.

La star britannica avrà la parte della nonna di Julian Albans, Sara, e Glaser avrà lo stesso ruolo nei flashback ambientati durante la seconda Guerra mondiale. Schwerdt avrà la parte di Julien, il giovane che aiuta Sara nonostante i rischi. Anderson, invece, avrà la parte della madre di Julien.