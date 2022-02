Helen Mirren deve il suo successo al suo mantra: "Sii puntuale e non essere una stronza"

Helen Mirren celebra il suo premio alla carriera ai SAG Awards 2022 mentre confessa il vero segreto del suo successo, racchiuso in un saggio mantra.

Helen Mirren, premiata ieri sera alla 28° cerimonia annuale degli Screen Actors Guild Awards 2022 con il Lifetime Achievement Award, ha svelato il mantra che l'ha aiutata a conquistare il successo: "Sii puntuale e non essere una stronza".

"Un premio alla carriera, sembra una cosa così grandiosa. Supponevo di essere ancora viva, quindi in base a questa misura sono idonea", ha scherzato Helen Mirren sul palco, rivolta ai suoi colleghi attori tra il pubblico. "Ma onestamente, qualsiasi risultato in cui sono riuscita è merito del mio mantra, 'Sii puntuale e non essere una stronza'".

Col premio alla carriera di ieri, Helen Mirren diventa la vincitrice del SAG Life Achievement più premiata con un totale di 13 nomination ai SAG e cinque vittorie. Eppure, la star britannica conferma la sua modestia chiedendosi se merita davvero un tale onore:

"Sono enormemente orgogliosa, eppure una parte di me dubita di meritarlo. E c'è questo conflitto che credo tutti capiate: insicurezza contro ego. Quel cocktail che credo che la maggior parte degli attori sorseggia la sera mentre contempla il meraviglioso dono che ha ricevuto nel momento in cui ha deciso di diventare un attore".

Il ruolo più recente di Helen Mirren è quello della prima donna primo ministro israeliano Golda Meir nel film Golda.