Helen Mirren sarà Patricia Highsmith in Switzerland, il nuovo thriller di Anton Corbijn

Helen Mirren vestirà i panni della celebre autrice Patricia Highsmith in Switzerland. Il nuovo film diretto da Anton Corbijn si svilupperà attraverso lo stile letterario che hanno contraddistinto i romanzi di Tom Ripley. La notizia l'ha riportata in esclusiva Deadline, sottolineando che FilmNation aprirà le vendite per la pellicola in occasione del nuovo European Film Market.

In base a quello che sappiamo, al centro della storia troviamo Patricia Highsmith (Helen Mirren) colta in un momento di solitudine nelle alpi svizzere. La sua pace, però, verrà presto interrotta da Edward, un giovane agente letterario che viene inviato dalla sua casa editrice per convincerla a scrivere un ultimo romanzo della popolarissima serie su Tom Ripley (che include Il talento di mister Ripley). Così la Highsmith usa la sua macabra immaginazione per spaventare Edward, ma prima che se ne rendano conto iniziano una collaborazione che renderà il mondo che hanno costruito indistinguibile dalla realtà.

"Siamo rimasti così colpiti dalla brillante sceneggiatura di Joanna Murray-Smith [la sceneggiatrice] e quando l'abbiamo condivisa con Anton Corbijn si è subito emozionato allineandosi al nostro entusiasmo per questo thriller incentrato sui personaggi. Anton ha un occhio così meraviglioso, e tutti i suoi film sono distinti da potenti interpretazioni centrali, il che lo rende perfetto per Switzerland, una storia che mette al centro un emozionante scontro tra due personaggi perfettamente disegnati. Siamo così entusiasti di avere la formidabile Helen Mirren nel ruolo di Patricia Highsmith: sarà perfetta per incapsulare la sua gelida area minacciosa e la miscela di mostruosità e vulnerabilità che la differenziavano da tutti gli altri", hanno detto i produttori sempre a Deadline.

Gaby Tana, Troy Lum e Andrew Mason sono i produttori per Brouhaha Entertainment e Jim Robison e Kurt Martin per Lunar Pictures. Per adesso non ci resta che attendere nuovi dettagli.