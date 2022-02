Helen Mirren: "Credo che la Regina Elisabetta abbia visto The Queen"

Helen Mirren ha recitato nel ruolo della Regina Elisabetta II in The Queen, aggiudicandosi il premio Oscar: il film del 2006 descrive la morte della principessa Diana nel 1997 e il dramma intorno al suo funerale tra il primo ministro Tony Blair e la famiglia reale. Secondo quanto riferito, dopo l'uscita del film, la regina Elisabetta ha invitato Mirren a cena, ma l'attrice non è riuscita ad unirsi a lei a causa di un impegno di tipo professionale.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, la Mirren ha affermato: "Credo che l'abbia visto. All'epoca non era mai stato fatto prima, nessuno aveva mai interpretato la regina. Era piuttosto snervante perché non sapevo - nessuno sapeva - come l'avrebbe accolto il pubblico, per non parlare dell'establishment in Gran Bretagna."

"Ma ho avuto la sensazione che fosse stato visionato e che fosse stato apprezzato. Non l'ho mai chiesto direttamente alla Regina e non lo farò mai", ha continuato l'attrice, prima di parlare dei nipoti di Elisabetta II: "I più giovani, Harry e William, ne hanno parlato e ne sono stati molto divertenti, molto cool".

Helen Mirren, infine, durante un'intervista di Good Morning Britain ha dichiarato scherzosamente: "Penso che una volta Harry, durante una cerimonia di premiazione, abbia detto: 'La nonna è qui', e mi sono sentita offesa dalle sue parole". Quando ha accettato l'Oscar come migliore attrice nel 2006, la star si è complimentata con la regina, dicendo: "Per cinquant'anni e più, Elizabeth Windsor ha mantenuto la sua dignità, il suo senso del dovere e la sua pettinatura".