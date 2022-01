Heidi: stasera in TV su Rai1 il film con Bruno Ganz tratto dal celebre romanzo per ragazzi

Alla vigilia dell'Epifania arriva, stasera su Rai1, un film a misura di famiglia: è Heidi, l'ultimo adattamento cinematografico, datato 2015, del celebre romanzo per ragazzi scritto nel 1880 dall'autrice svizzera Johanna Spyri.

Heidi: Anuk Steffen e Bruno Ganz in una scena del film

Diretto da Alain Gsponer, e interpretato da Bruno Ganz, nei panni del nonno, Anuk Steffen, in quelli della protagonista, e Isabelle Ottmann, in quelli di Clara, il film racconta quella storia resa immortale e conosciuta in tutto il mondo da un altro adattamento del libro, quello anime, datato 1974, diretto da Isao Takahata e disegnato da Hayao Miyazaki. La piccola Heidi vive con il nonno in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme a Peter, il suo migliore amico, è felice e si gode le caprette e i monti. Tutto cambia però quando la zia di Heidi decide di portarla a Francoforte. Qui piano piano si ambienterà conoscendo un'altra amica, Clara, e maturando la passione per la lettura. Nonostante questo, però, la nostalgia per le amate montagne e la compagnia del nonno non tarderà ad arrivare...