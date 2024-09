Heartstopper 3: ecco il trailer della terza stagione della serie con Joe Locke e Kit Connor

È arrivato il trailer della terza stagione di Heartstopper, in cui ritorneranno il Charlie Spring di Joe Locke e il Nick Nelson di Kit Connor.

È finalmente arrivato il trailer della terza stagione di Heartstopper e con esso gli affiatati Charlie Spring (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor).

La terza stagione della serie Netflix, basata sulle graphic novel di Alice Oseman, terrà conto degli eventi chiave del quarto libro nei prossimi otto episodi. Charlie e Nick hanno entrambi argomenti seri da affrontare: Charlie vuole dire a Nick che lo ama e Nick vuole chiedere a Charlie del suo disturbo alimentare.

Il trailer e la trama della prossima stagione

Sulle note di Vertigo dei Griff, il trailer si apre con il gruppo di amici che trascorre una giornata in spiaggia, ma Charlie sembra chiuso in se stesso e Nick gli si avvicina per fargli togliere gli auricolari.

"A 16 anni niente ha più senso", dice la voce di Locke in una scena in cui Isaac (Tobie Donovan) fa da terzo incomodo a Tao (William Gao) ed Elle (Yasmin Finney) durante una serata al cinema.

Nel frattempo, Nick ha notato che Charlie ha problemi con l'alimentazione e inizia un delicato confronto con l'argomento senza parlare di cibo. Elle e Tao, invece, cercano di passare al livello successivo, ma all'inizio l'intimità fisica è difficile per Elle, che è transgender. Come dice la voce fuori campo di Charlie, il gruppo di amici è "un po' ovunque".

La descrizione ufficiale della terza stagione di Heartstopper recita: "Charlie vorrebbe dire a Nick che lo ama. Anche Nick ha qualcosa di importante da dire a Charlie. Mentre le vacanze estive finiscono e i mesi si susseguono, gli amici iniziano a rendersi conto che l'anno scolastico arriverà con le nuove gioie e sfide da affrontare. Mentre imparano a conoscersi meglio e a relazionarsi, a organizzare eventi sociali e feste e a pensare alle scelte universitarie, tutti devono imparare ad appoggiarsi a coloro che amano quando la vita non va secondo i piani".

Oltre a Connor e Locke, il cast principale comprende William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood, Leila Khan, Jonathan Bailey e Eddie Marsan. Alla prossima stagione si è unita anche l'interprete dell'Agente Carter, Hayley Atwell, nei panni della zia di Nick.