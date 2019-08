He-Man: su Netflix arriva la nuova serie animata di Kevin Smith

He-Man, la nuova serie animata originale Netflix, sarà firmata da Kevin Smith e si intitola Masters of the Universe: Revelation.

Arriva su Netflix He-Man, serie animata che vedrà Kevin Smith come showrunner e produttore esecutivo, intitolata Masters of the Universe: Revelation.

L'annuncio sulla nuova serie animata di He-Man è partito dallo stesso Kevin Smith che, durante il Power-Con di Anaheim, ha annunciato ai fan questa notizia parlando del nuovo progetto a cui parteciperà:"Sarà una storia completamente originale, ambientata nello storico mondo creato da Mattel 35 anni fa. In Masters of the Universe: Revelation, riprenderemo proprio dove la serie classica ci aveva lasciato per raccontare l'epica storia di quella che potrebbe essere la battaglia finale tra He-Man e Skeletor! Portata in vita con il character design più metal possibile da Powerhouse Animation. Questa è la storia di Masters of the Universe che avevate sempre desiderato da piccoli!"

La nuova serie Netflix verrà realizzata in stile anime da Powerhouse Animation, lo stesso studio che si è occupato di Castlevania, con un character design "estremamente metal".

Masters of the Universe Revelation: il poster della serie Netflix

Masters of the Universe: Revelation riprenderà la storia da dove si era fermato il cartone anni '80, focalizzandosi su alcune storyline lasciate in sospeso. La sceneggiatura sarà scritta da Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) e Marc Bernardin (Alphas). La produzione è a cura di Mattel Television.

L'annuncio della nuova serie su He-Man targata Netflix e ideata dal regista di Clerks è stata già accolta con entusiasmo dai fan. Molti non si aspettavano di vedere Kevin Smith alla guida di un progetto del genere, legato ad una delle serie d'animazione preferite dai ragazzi degli anni '80, ma in generale la notizia è stata accolta in maniera favorevole.

