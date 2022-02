He-Man and the Masters of the Universe: il trailer italiano svela l'uscita della seconda stagione

Netflix ha svelato il trailer italiano della seconda stagione di He-Man and the Masters of the Universe, che anticipa la data di uscita dei nuovi episodi della serie animata.

Netflix ha svelato il trailer della seconda stagione della serie animata in computer grafica della Mattel Television He-Man and the Masters of the Universe, basata sull'iconico franchise di giocattoli. La serie sarà disponibile per lo streaming giovedì 3 marzo.

Il video mostra la squadra mentre stringono nuove alleanze per impedire a Skeletor di trovare il Sigillo del Sibilo che utilizzerà per allevare il proprio Esercito dei Morti.

He-Man and the Masters of the Universe è stato creato e prodotto dallo showrunner Rob David. È prodotto da Mattel Television, con House of Cool e CGCG che fungono da studi di animazione.

Per salvare il potere di Grayskull dalle grinfie di Skeletor e del suo esercito reale controllato dalla sua mente, He-Man e i Dominatori dell'Universo hanno portato il Castello di Grayskull al sicuro nel lontano regno aereo di Avion, dove lo sfacciato re Stratos è convinto che solo lui è in grado di portare i Motu alla vittoria. Nel frattempo, Teela, Ork-O e King Randor, lasciati dietro le strade di Eternos, radunano una resistenza contro il neo-incoronato Lord Skeletor e i suoi Maestri delle Tenebre. Ma affinché Teela possa guadagnare terreno con la sua imminente insurrezione, lei e la sua squadra dovranno conquistare il re del "mondo sottostante", il multiforme Man-E-Faces.

Ma un trono e una corona non sono sufficienti per Skeletor, che ha deciso di utilizzare le sue risorse realiper portare alla luce il Sigillo di Hiss perduto da tempo, un antico manufatto eterniano un tempo utilizzato dal leggendario re Hiss stesso per guidare un esercito di non morti. Mentre la corsa per salvare Eternia dalla conquista totale di Skeletor inizia sia dall'alto che dal basso, il principe Adam e He-Man dovranno imparare alcune dure lezioni su come essere un leader e quanto possa essere alto il costo della vittoria.