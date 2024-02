Hayao Miyazaki, svelato uno dei suoi riti: 'Divide gli animatori in base al loro gruppo sanguigno'

Lo Studio Ghibli è stato uno dei nomi più importanti della storia degli anime per decenni ed è tornato alla ribalta grazie a Hayao Miyazaki. Il regista è stato più volte premiato per il suo lavoro. Mentre Il ragazzo e l'airone conclude la sua corsa nelle sale, tutti gli occhi sono puntati su Miyazaki e sulle sue prossime mosse.

Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki vince il primo Golden Globe per un anime, la reazione di Studio Ghibli

Il lavoro con Miyazaki

Recentemente Shinsaku Kozuma, un animatore legato allo Studio Ghibli, ha rivelato al sito Full Frontal due cose riguardo al modo di lavorare del maestro Miyazaki. La prima è che Miyazaki multava i dipendenti se arrivavano in ritardo al lavoro. E per quanto riguarda la seconda, sembra che Miyazaki dividesse i suoi animatori in base al loro gruppo sanguigno.

"Erano multe piuttosto alte. E Miyazaki controllava davvero quando tutti entravano o uscivano. Il suo posto era il più vicino alla porta, quindi vedeva tutto. Era lui a decidere chi doveva sedersi dove. Crede davvero che i gruppi sanguigni influenzino la personalità, quindi ha fatto sedere separatamente le persone con il gruppo di tipo B e quelle di tipo A", ha detto Kozuma che lavora nel campo dell'animazione da 40 anni.

Anche se la divisione compiuta da Miyazaki può sembrare strana al mondo occidentale, non lo è per quello orientale. In molte nazioni asiatiche, i gruppi sanguigni hanno un'importanza sociale incredibile. Per esempio, in Giappone le persone con il gruppo sanguigno di tipo A sono conosciute come ansiose perfezioniste, mentre quelle di tipo B possono essere tanto allegre quanto egoiste. Ovviamente, queste due descrizioni si scontrano e Miyazaki sembra credere che i gruppi sanguigni siano indicativi. Quindi, per evitare conflitti tra i dipendenti, Miyazaki avrebbe raggruppato gli animatori dello Studio Ghibli in base al loro gruppo sanguigno.