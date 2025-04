Harvey Weinstein: i legali si appellano alle condizioni di salute e chiedono il trasferimento da Rikers Island

In attesa di scoprire i nomi che comporranno la giuria nel nuovo processo contro Harvey Weinstein, gli avvocati dell'ex produttore hanno chiesto l'urgente trasferimento per l'ex magnate di Hollywood.

Il team legale chiede che Weinstein sia trasferito all'ospedale Bellevue, a causa di quello che è stato definito come un peggioramento delle sue condizioni di salute.

La richiesta degli avvocati di Harvey Weinstein

Nei documenti presentati, gli avvocati hanno elencato diverse patologie da cui l'ex produttore sarebbe affetto, tra cui leucemia mieloide cronica, diabete mellito, una grave malattia coronarica e più di recente un'infezione alla lingua diagnosticata inizialmente in maniera errata.

Harvey Weinstein e Kevin Spacey ad un evento

Secondo gli avvocati, le condizioni di salute di Harvey Weinstein stanno peggiorando considerevolmente e potrebbero aggravarsi a causa dello stress del processo e per le attuali condizioni detentive nel carcere di Rikers Island.

Le dichiarazioni degli avvocati di Harvey Weinstein e la causa legale

"Negargli l'accesso a cure mediche e al monitoraggio presso l'ospedale Bellevue durante lo stress e le difficoltà del processo penale potrebbe portare al peggioramento delle condizioni esistenti, all'insorgere di nuove patologie e persino alla morte" si legge nelle carte del team legale.

La narrazione sulle condizioni di detenzione e di salute di Harvey Weinstein hanno tenuto banco per diverso tempo e l'ex produttore aveva intentato una causa contro la città di New York, il carcere di Rikers Island e l'ospedale Bellevue per presunte negligenze mediche ed essere stato rispedito in cella prima del previsto dopo i vari ricoveri: Weinstein chiede un risarcimento da 5 milioni di dollari.

Primo piano di Harvey Weinstein

"Sono in una situazione di emergenza seria" scrisse Weinstein al giudice Curtis J. Farber chiedendo di anticipare la data del processo "Devo uscire da questo inferno il prima possibile".