Wish You Were Her: concluse le riprese del debutto alla regia di Julia Stiles

Si sono ufficialmente concluse le riprese di Wish You Were Her, il debutto alla regia della star Julia Stiles. Tra i protagonisti del film troviamo Isabelle Fuhrman, Mena Massoud e Jimmie Fails.

L'attrice nominata agli Emmy e ai Golden Globe ,Julia Stiles, ha concluso la produzione del suo debutto alla regia, Wish You Were Here, tratto dal bestseller di Renée Carlino. Il cast comprende Isabelle Fuhrman (The Novice), Mena Massoud (Aladdin), Jimmie Fails, Gabby Kono, Jennifer Grey e Kelsey Grammer.

Il film racconta la storia di Charlotte, una donna che si ritrova a toccare il fondo e va alla ricerca di qualcosa che sembra irraggiungibile. Dopo una notte all'insegna del romanticismo durante la quale si ritrova a immaginare un futuro con uno sconosciuto chiamato Adam, l'uomo scompare senza più risponderle. Quando Charlotte scopre finalmente che Adam è un malato terminale, la giovane lo aiuta a trascorrere gli ultimi giorni della sua vita vivendo al massimo.

Heath Ledger, Julia Stiles: "É stato uno degli attori più generosi con cui abbia mai lavorato"

L'esordio registico

In una dichiarazione rilasciata a Deadline, la Stiles ha dichiarato di aver "cercato per anni la storia giusta da raccontare" come regista e di averla finalmente trovata in questo progetto. "Wish You Were Here è una storia d'amore che esplora cosa significa essere umani, tutte le risate e le lacrime che ci ricordano che siamo vivi", ha detto la star di 10 cose che odio di te.

Fuhrman ha raccontato di aver visto Julia scrivere la sceneggiatura mentre i due erano al lavoro sul sequel horror Orphan: First Kill nel 2020. "Quando mi ha chiamato per essere la sua protagonista le sono stata molto grata. Vederla creare il suo film d'amore - un genere che conosce meglio di chiunque altro - mi ha davvero ispirato", ha detto l'attrice.

Oltre alla fondatrice di Phiphen, la pluripremiata produttrice Molly Conners (Birdman, Frozen River), tra i produttori del film figurano Amanda Bowers, Kono, Rick Dugdale, Jane Sinisi, Siena Oberman e Gary Leff come produttore esecutivo.

Salita alla ribalta tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 come protagonista di film come 10 cose che odio di te, i progetti più recenti della Stiles davanti alla macchina da presa includono la commedia romantica Chosen Family con Heather Graham, Orphan: First Kill e l'indie The God Committee. In precedenza, ha recitato anche nella serie Bourne, guidata da Matt Damon, e in titoli acclamati come Hustlers, Il lato positivo - Silver Linings Playbook e Hamlet.