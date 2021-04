Harry Styles vestito come Ariel de La Sirenetta fa impazzire i social (FOTO)

Twitter ha appena riscoperto una serie di scatti fotografici che ritraggono Harry Styles nei panni di Ariel ne La Sirenetta. Forse la nuova sirena Disney Halle Bailey sta per essere rimpiazzata da uno dei quattro One Direction? Non proprio. Il servizio fotografico, infatti, è stato realizzato tempo fa in occasione di una vecchia puntata del Saturday Night Live.

Le fotografie in questione che ritraggono Harry Styles nei panni di Ariel ne La sirenetta hanno provocato l'ilarità dei fan su Twitter, in modo particolare perché, nonostante l'aspetto da sirenetta, Styles fuma una sigaretta e beve un bicchiere di champagne. Ovviamente, come riportato da Insider, gli utenti si sono scatenati in tutti i modi e hanno immaginato che Styles potesse sponsorizzare il detersivo Ariel Sunrise Fish o che fosse stato chiamare a interpretare ogni ruolo nel nuovo adattamento de La Sirenetta in live action.

Casualmente, Harry Styles è stato preso in considerazione per prendere parte al film Disney diretto da Rob Marshall nei panni di Eric ma, alla fine, il suo ruolo è andato a JonahHauer-King. Il servizio fotografico realizzato nei panni di Ariel fa parte di un progetto mandato in onda in occasione della partecipazione di Styles a una puntata del Saturday Night Live di novembre 2019. Durante quella puntata, il cantante e attore ha interpretato anche un social media manager frustrato.

Non è la prima volta che Harry Styles provoca trambusto online e infiamma i fan sui social network. Lo scorso anno, il cantante ha inavvertitamente provocato un dibattito su mascolinità e femminilità dopo aver posato per la copertina di Vogue. A quel servizio, la critica conservatrice Candice Owens attaccò Styles per l'assenza di mascolinità negli uomini contemporanei. L'attore ha risposto a modo suo condividendo una foto in cui mangia una banana e ha scritto su Twitter: "Ridateci i veri uomini".