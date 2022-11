Harry Styles e Olivia Wilde si "prendono una pausa" dopo quasi 2 anni insieme

Harry Styles e Olivia Wilde hanno messo in pausa la loro storia d'amore: il cantante di "As It Was" e la regista di Don't Worry Darling si starebbero allontanando l'uno dall'altra per la prima volta dopo quasi due anni insieme, come confermato da più fonti anonime.

"Harry è ancora in tournée e ora si sta preparando per andare all'estero. Olivia si sta concentrando sui suoi figli e sul suo lavoro a Los Angeles", ha rivelato un insider alla rivista People. "È una decisione molto amichevole, sono ancora molto amici."

"In questo momento, hanno priorità diverse che li tengono separati", ha spiegato un'altra fonte. Styles, che si sta preparando per il suo Love on Tour, e la Wilde sono stati visti insieme per la prima volta nel gennaio 2021, mentre si tenevano per mano al matrimonio di un amico.

Harry Styles e Olivia Wilde si sono conosciuti sul set di Don't Worry Darling e, secondo gli insider, le controversie relative al film hanno avuto un impatto negativo sulla loro relazione: "La pressione su di loro è stata difficile, hanno avuto alti e bassi durante la relazione."