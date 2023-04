Harry Styles, la mamma rivela com'è veramente: "Apre il frigo appena torna a casa"

Sebbene Harry Styles sia considerato come uno dei più grandi artisti al mondo in questo momento, sotto certi punti di vista è ancora come qualsiasi altra persona: la madre della superstar ed ex directioner si è recentemente aperta a proposito di alcune abitudini di suo figlio che, a quanto pare, non sono affatto cambiate con il passare degli anni.

Durante un'intervista con il Daily Mail, Anne Twist, la mamma di Styles, conosciuta tra i fan come "Mama Twist", ha notato che anche se ora suo figlio è un affermato cantante e attore, alla fine, non è cambiato molto. A quanto pare Harry ha mantenuto una serie di peculiari abitudini che aveva anche quando era più giovane.

My Policeman: David Dawson ed Harry Styles in una scena

La madre della star ha affermato di essere molto orgogliosa di suo figlio: "È proprio lo stesso di sempre. Da bambino era molto simile a come è adesso, solo una versione più piccola. Sono molto orgoglioso sia di Harry che di sua sorella maggiore Gemma e degli adulti che sono diventati. Sono entrambi molto laboriosi, hanno una buona morale e sono persone davvero gentili."

La madre di Harry Styles ha rivelato che una delle piccole cose che non sono cambiate con il passare del tempo è la sua abitudine di andare dritto verso il frigorifero non appena arriva a casa di Anne: "A prescindere dall'ora apre sempre il frigorifero all'istante non appena torna a casa."