Mean Girls: i registi svela quale ruolo volevano affidare a Harry Styles

I registi di Mean Girls hanno svelato che avevano pensato a Harry Styles per uno dei personaggi della storia.

Harry Styles avrebbe potuto far parte del cast del film Mean Girls, la versione musical della commedia cult.

I registi del lungometraggio, arrivato da pochi giorni nelle sale, hanno infatti svelato che avevano pensato alla star della musica per uno dei personaggi coinvolti nella storia.

Il personaggio al centro dei dubbi dei registi

Don't Worry Darling: Harry Styles in una scena del film

Samantha Jayne, co-regista di Mean Girls, ha raccontato: "Ci sono alcune battute comiche che erano divertenti 20 anni fa e che ora non funzionerebbero. Lo sappiamo tutti. Ma ci sono certe battute iconiche e scherzavamo dicendo che ci sarebbero state delle rivolte nelle strade se fossero state assenti. Come 'You go, Glen Coco!'. Bisogna dare alle persone quello che vogliono. Datemi quello che voglio! Ma poi abbiamo pensato: 'Chi è Glen Coco?'".

Arturo Perez Jr ha aggiunto: "Chi potrebbe essere? Mi ricordo che abbiamo detto: 'Potremmo chiederlo a Harry Styles?'". La sua collega ha sottolineato: "Abbiamo pensato che Harry Styles avrebbe potuto interpretare Glen Coco! E poi ci siamo fermati e abbiamo pensato che sarebbe stato bello rompere la quarta parete: cosa accadrebbe se fossimo tutti Glen Coco? Così, dopo 20 anni, possiamo tutti sentirci Glen Coco".

Mean Girls: Lindsay Lohan "ferita e delusa" da una battuta del musical

Gli interpreti del film

Il cast del film tratto dal musical di Mean Girls, prodotto da Paramount Pictures, è composto da Angourie Rice, Renée Rapp, Christopher Briney, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey, Bebe Wood, Avantika Vandanapu, Tina Fey, Jon Hamm, Ashley Park, Jenna Fischer, Busy Philipps, Tim Meadows, Jaquel Spivey, Mahi Alam e Connor Ratfliff.

Il lungometraggio racconta la storia della nuova studentessa Cady Heron (Rice) che viene accolta dal gruppo più popolare della scuola, The Plastics, guidato da Regina George (Rapp) e dalle sue seguaci Gretchen (Wood) e Karen (Avantika). Cady compie però l'errore di innamorarsi di Aaron Samuels (Briney), l'ex fidanzato di Regina, diventando quindi l'obiettivo della vendetta della sua compagna di classe. Cady decide di sconfiggere la "nemica" con l'aiuto degli amici Janis (Cravalho) e Damian (Spivey), dovendo però imparare a rimanere fedele a se stessa mentre affronta la giungla del liceo.

Tina Fey ha scritto la sceneggiatura del film, diretto da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr.