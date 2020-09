Harry Styles e Lily James possibili star del film My Policeman

My Policeman, adattamento dell'omonimo romanzo prodotto da Amazon, potrebbe avere come protagonisti Harry Styles e Lily James.

Harry Styles e Lily James potrebbero essere i protagonisti del film tratto dal romanzo My Policeman, prodotto da Amazon Studios e Greg Berlanti.

Le due star sembra siano ancora impegnati nelle trattative legate ai contratti che li legherebbero al progetto e bisognerà attendere per scoprire se entreranno a far parte del cast.

Il libro scritto da Bethan Roberts sarà adattato per il grande schermo dallo sceneggiatore Ron Nyswaner (Philadelphia), mentre alla regia ci sarà Michael Grandage, vincitore di un Tony Award.

Berlanti e il marito Robbie Rogers produrranno il film in collaborazione con Sarah Schechter, Cora Palfrey e Philip Herd.

Le riprese del film che potrebbe avere come star Harry Styles e Lily James dovrebbero iniziare nella primavera 2021. My Policeman è una storia ambientata negli anni '50 a Brighton, Inghilterra, dove l'insegnante Marion nota per la prima volta Tom e rimane immediatamente attratta dall'affascinante poliziotto. Tom incontra poi Patrick, curatore di un museo, che gli fa scoprire un mondo nuovo, glamour e sofisticato. Tom è attratto da Patrick, tuttavia l'epoca in cui vive rende una scelta più sicura sposare Marion, portando così le due persone che lo amano a lottare per la sua attenzione.

Il film userà numerosi flashback e la storia principale sarà ambientata alla fine degli anni '90, quando Tom e Marion portano nella propria casa Patrick, anziano e invalido, iniziando così a rivivere quanto accaduto 40 anni prima.