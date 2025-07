Harry Styles lancia una linea personalizzata di sex toys: "Ci sono articoli che userei anch'io"

L'attore e cantante si è lanciato in una nuova e "piccante" avventura volta a soddisfare tutte le esigenze del settore, perché il piacere non ha genere

Harry Styles ha annunciato che il suo marchio, Pleasing, sta ampliando la sua linea di prodotti, che comprende abbigliamento, articoli per la cura della pelle e profumi, per includere un paio di sex toys: un vibratore doppio da 68 dollari e un lubrificante da 25 dollari.

L'azienda del cantante e attore ha dato l'annuncio con un video in cui lo stesso Styles risponde a un telefono a disco e scarabocchia un messaggio su un blocco note: "Soddisfati come se lo volessi davvero". Styles ha lanciato il suo marchio gender-neutral nel novembre 2021.

"Quando abbiamo deciso che Pleasing avrebbe realizzato prodotti di bellezza, volevo essere sicuro che fossero qualcosa che avrei usato io stesso", ha dichiarato il cantante in un comunicato stampa. "Non volevo creare prodotti per mascherare le persone, volevo metterle in risalto e farle sentire belle".

Le altre star di Hollywood che hanno "abbracciato il piacere"

Gwyneth Paltrow in un'immagine

Con l'espansione nel settore dei prodotti per l'intimità, Styles va ad aggiungersi a celebrità come Gwyneth Paltrow, Christina Aguilera, Dakota Johnson e Kandi Burruss in questa iniziativa. Paltrow, come noto, vende una vasta gamma di vibratori, lubrificanti e persino un plug anale attraverso il suo marchio di lifestyle Goop.

"Siamo sempre stati molto interessati al benessere sessuale come pilastro fondamentale del benessere", aveva dichiarato Paltrow al New York Times nel febbraio 2021. La star di Shakespeare in Love ha affermato che il design dei suoi prodotti è volutamente diverso da quello che era disponibile in precedenza nel settore.

Christina Aguilera ha co-fondato nel 2022 il marchio di benessere sessuale Playground. Il sito web ufficiale sottolinea che "Dando alle donne la possibilità di esplorare e migliorare le proprie esperienze sessuali, miriamo a normalizzare questa importante conversazione sulle esigenze specifiche delle donne". Dakota Johnson, celebre per la saga Cinquanta sfumature di grigio, ha parlato ha un ruolo di investitrice e co-direttrice creativa del marchio di benessere sessuale Maude.