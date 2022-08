Harry Styles: "La scoperta della sessualità è un viaggio, non dovremmo etichettare tutto"

Durante una recente intervista relativa alla copertina di "Rolling Stone", Harry Styles è tornato a parlare della sua sessualità, definendola un viaggio. L'ex directioner è comparso contemporaneamente su tutte le 14 edizioni internazionali, per la prima volta nella storia della rivista fondata nel 1967 da Jann Wenner.

"La scoperta della sessualità è un viaggio", ha spiegato Styles durante l'intervista. "Tutti, me compreso, affrontiamo un viaggio al fine di capire la nostra sessualità e trovarsi a proprio agio con noi stessi, con quello che realmente siamo. Non dovremmo etichettare tutto."

In passato la star, intervistata dalla rivista Better Homes and Gardens, aveva dichiarato: "Dovremmo tutti cercare di essere più aperti, non ci dovrebbe essere la necessità di chiarire quali caselle abbiamo spuntato. Io, ad esempio, sono stato molto aperto con i miei amici, ma questa è la mia esperienza personale".

A proposito delle critiche ricevute per la sua relazione con Olivia Wilde, sempre durante la recente intervista di Rolling Stone, Harry Styles ha affermato: "Mi dicono che mi faccio vedere solo con donne, ma io non penso di farmi mai vedere con nessuno. Se mi fanno una foto mentre sono con una persona, non significa che io abbia scelto di avere una relazione pubblica".