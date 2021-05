Harry Styles e Emma Corrin, il bacio tra le due star sul set di My Policeman

Il cantante Harry Styles e la star di The Crown Emma Corrin si scambiano un bacio per il film My Policeman, in cui interpretano una coppia sposata.

Se siete impazienti di vedere il prossimo progetto cinematografico di Harry Styles non temete, perché al momento l'ex-membro dei One Direction è impegnato nelle riprese di My Policeman, dove reciterà al fianco di Emma Corrin. E nel frattempo, proprio dal set ci arrivano alcune foto che li vedono entrambi protagonisti di un bacio.

La pellicola diretta da Michael Grandage basata sull'omonimo romanzo di Bethan Roberts seguirà infatti la storia di Tom Burgess (Styles), un poliziotto omosessuale sposato con un'insegnante di nome Marion (Corrin), che a sua volta ha una relazione extraconiugale con il curatore di un museo interpretato da David Dawson.

Ma una volta ultimate le riprese di My Policeman, le due star avranno ancora un bel da fare: Corrin, recentemente vista in Pennyworth e The Crown, sarà infatti protagonista del film Lady Chatterley's Lover diretto da Laure de Clermont-Tonnerre, mentre Styles, che per il grande schermo ha preso parte a uno degli ultimi blockbuster di Christopher Nolan, Dunkirk, farà parte del cast della nuova pellicola diretta da Olivia Wilde, Don't Worry Darling.