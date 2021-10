Harry Styles conferma ufficialmente il significato della sua canzone "Watermelon Sugar"

Harry Styles ha ufficialmente confermato le dicerie relative al significato di Watermelon Sugar, uno dei suoi più grandi successi degli ultimi anni. Questo venerdì, durante l'ultima tappa del Love On Tour a Nashville, Tenn, l'intrattenitore di 27 anni ha rivelato il vero significato della sua canzone.

In un video pubblicato da un fan, Harry si è preso un momento per parlare di Watermelon Sugar prima di iniziare a cantarla: "Questa canzone parla di... Non importa di cosa parla. Riguarda, uh... la dolcezza... della vita." Styles ha quindi iniziato a suonare, poi si è interrotto e ha aggiunto: "Riguarda anche l'orgasmo femminile, ma questa è un'altra storia... non è molto rilevante".

Harry ha pubblicato Watermelon Sugar nel 2019 e da allora è sempre stato molto timido e vago quando gli è stato chiesto di spiegare il significato della canzone: durante svariate interviste la star britannica ha scherzato a proposito del testo, noncurante della curiosità dei giornalisti.

Durante un'intervista che è stata pubblicata dalla rivista People nel novembre del 2020, Zane Lowe ha chiesto a Harry se Watermelon Sugar riguardasse in effetti "le gioie del piacere orale reciprocamente apprezzato" e, anche in quell'occasione, Styles è stato molto vago: "Ah si? È di questo che si tratta?"