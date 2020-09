Harry Styles nel cast di Don't Worry Darling, il prossimo film di Olivia Wilde

Ci sarà anche Harry Styles in Don't Worry Darling, il prossimo film di Olivia Wilde. L'ex One Direction prende il posto di Shia LaBeouf.

Harry Styles entra nel cast di Don't Worry Darling, il prossimo film diretto da Olivia Wilde a cui prenderanno parte anche Florence Pugh, Dakota Johnson e Chris Pine, ufficializzati già diversi mesi fa.

Dunkirk: Harry Styles in uno scatto sul set

Dopo l'esperienza in Dunkirk di Christopher Nolan, dunque, Harry Styles torna sul grande schermo, come ha appreso in esclusiva Deadline, per rimpiazzare Shia LaBeouf, che ha dovuto abbandonare il progetto per problemi di agenda.

Sembra che, dopo un primo incontro conoscitivo, sia Olivia Wilde che Florence Pugh siano rimaste così ben impressionate dal talento di Styles da aver insistito moltissimo affinchè prendesse parte al progetto.

Don't Worry Darling, secondo film diretto da Olivia Wilde, reduce dal successo di La rivincita delle sfigate, viene descritto come un thriller psicologico ambientato in una comunità isolata, che segue idee utopiche, stanziata nel deserto della California. Gli eventi saranno ambientati negli anni '50. La sceneggiatura sarà firmata da Katie Silberman che lavorerà per modificare una prima bozza firmata da Shane e Carey Van Dyke. Nel team produttivo ci sarà anche la regista Catherine Hardwicke.