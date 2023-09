Harry Potter: l'interesse sentimentale di Hermione irriconoscibile con barba, muscoli e tatuaggi

La star di Harry Potter, che ha interpretato Viktor Krum nella saga, appare completamente diversa dopo essere apparsa sul sito di condivisione video Cameo.

I fan possono usare il sito per connettersi con le loro celebrità preferite e chiedere loro di registrare un messaggio personalizzato a pagamento. Ma Stanislav Ianevski, che ha interpretato la star del Quidditch Viktor Krum in Harry Potter e il calice di fuoco, è praticamente irriconoscibile. Certo, la maggior parte delle persone ha un aspetto diverso dopo 20 anni, ma Yanevski si è trasformato dall'interesse amoroso di Hermione Granger in un barbuto, tatuato appassionato di fitness.

L'attore bulgaro era un giovane ventenne all'epoca dell'uscita del film del 2005 e ora, a 38 anni, ha un aspetto molto più robusto e nella sua biografia su Instagram si descrive come attore e avventuriero. Al prezzo ragionevole di 29 sterline, i fan possono ottenere un video Cameo di Yanevski, che sul sito ha un punteggio di 4,98 su cinque.

Condivide regolarmente con i suoi 230.000 follower gli aggiornamenti delle sue avventure in giro per il mondo, dove lo si vede spesso con una mountain bike o mentre perfeziona il suo fisico in palestra. Inoltre, recita ancora e ha partecipato a film come Resistance, The 11th Grade e Last Man Down.

Harry Potter e Il calice di fuoco, Daniel Radcliffe: "Il film è stato l'apice della nostra carica ormonale"

Stanislav afferma chiaramente di essere orgoglioso della sua esperienza in Harry Potter e lo si vede spesso alle convention legate al film, tra cui la WizardCon di Dublino. Nell'aprile del 2022 ha condiviso una foto in cui indossava il cappello palante di Harry Potter, aggiungendo: "I veri amici non si separano mai, forse nella distanza ma mai nel cuore".

Chi invece non riesce proprio a lasciarsi alle spalle il franchise è Tom Felton, interprete di Draco Malfoy; guardate il nuovo spot di Uber Eats in cui compare.