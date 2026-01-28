Harry Potter, la vedova di Alan Rickman ricorda l’attore a dieci anni dalla scomparsa

Nel decimo anniversario della morte di Alan Rickman, la vedova dell'attore Rima Horton ha deciso di collaborare con la Pancreatic Cancer UK, un'organizzazione benefica che raccoglie fondi per le persone colpite dal cancro al pancreas.

In una recente intervista a BBC Morning, la moglie Rima Horton ha promosso la propria causa raccontando la sua iniziativa e ha reso omaggio al suo defunto marito, scomparso il 14 gennaio 2016 proprio in seguito alla malattia.

L'impegno di Rima Horton a dieci anni dalla morte di Alan Rickman

Nel corso dell'intervista, Horton ha dichiarato che solitamente le persone colpite da questo tipo di cancro hanno soltanto tre mesi di vita, ma la star di Harry Potter, grazie alle cure mediche e alla chemioterapia è riuscita a sopravvivere sei mesi: "Aveva ancora così tanto da dare, c'erano così tante altre cose che avrebbe potuto fare. Piton era un personaggio brillante e Harry Potter è stato una parte importante della vita di Alan".

Alan Rickman, Maggie Smith, e sullo sfondo Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe, in una scena di Harry Potter e il principe mezzosangue

Alan Rickman è scomparso nel 2016 a Londra e da quel momento Rima Horton collabora con l'organizzazione per ottenere fondi destinati allo sviluppo di un test dell'alito che potrebbe aiutare i medici ad individuare il cancro ancora alle fasi iniziali.

L'iniziativa di Pancreatic Cancer UK

In onore di Alan Rickman, l'organizzazione ha creato una lotteria in cui il vincitore riceverà un cofanetto di libri di Harry Potter autografato. Ogni libro è firmato da 12 membri del cast del franchise, tra cui Rupert Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Matthew Lewis, Jason Isaacs e altri.

I fan potranno partecipare alla lotteria tramite il sito web dell'organizzazione, acquistando un biglietto per inserire il proprio nome nell'estrazione al costo di 5 sterline fino a domenica 1° marzo. Alan Rickman ha recitato nel ruolo di Severus Piton per dieci anni, dal 2001 al 2011, in tutti gli otto film della saga cinematografica di Harry Potter, tratta dai romanzi di J.K. Rowling, con protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Ralph Fiennes nel ruolo di Lord Voldemort, il Signore Oscuro.