Alan Rickman: i diari della star di Harry Potter pubblicati in un libro

Alan Rickman tornerà a vivere attraverso i suoi stessi ricordi quando i diari personali della star di Harry Potter e Trappola di Cristallo verranno pubblicati e trasformati in un libro in uscita nel 2022.

Alan Rickman non ha mai smesso di vivere nei cuori dei fan. A breve però l'attore e persona sarà protagonista di una nuova avventura editoriale, nata dalla pubblicazione dei suoi diari personali sotto forma di unico libro in uscita nel 2022.

Come riportano Variety e il Guardian, il compianto attore, scomparso nel gennaio 2016 all'età di 69 anni, aveva infatti l'abitudine di annotare davvero di tutto in un diario: dai suoi pensieri sulla recitazione, sull'amicizia e sulla politica, alle recensioni degli spettacoli teatrali che tanto amava seguire, a degli inediti retroscena dal set di Harry Potter, progetto di cui come, ben sappiamo, è stato parte per tutta la sua durata (2001-2011).

The Diaries of Alan Rickman, così sembra sarà intitolata la raccolta, racchiude ben 27 volumi scritti a mano che ripercorrono più di 25 anni della vita professionale e privata di Rickman, e a quanto pare l'intento dell'attore era proprio quello di pubblicarli, prima o poi.

"Sono contentissimo che Canongate abbia acquisito i diritti di pubblicazione dei diari di Alan" ha dichiarato la moglie di Rickman, Rima Horton, facendo riferimento alla casa editrice che si occuperà del progetto.

Alan Rickman in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Editor designato del progetto sarà Alan Taylor, già curatore di "The Country Diaries", una raccolta di scritti sulla campagna inglese con pezzi di Dorothy Wordsworth, Beatrix Potter e tanti altri autori.

"I diari ci mostrano non solo Alan Rickman come attore, ma anche il vero Alan: il suo umorismo, le sue brillanti capacità di osservazione, la sua abilità nel raccontare storie e la sua devozione per l'arte" ha commentato Taylor, che continua descrivendo il contenuto degli scritti come "aneddotico, indiscreto, arguto, pieno di gossip e completamente onesto".

L'uscita di The Diaries Alan Rickman è programmata per l'autunno 2022, ma non è stata ancora stabilita una data precisa. Vi riporteremo ulteriori aggiornamenti.