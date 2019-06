Harry Potter aveva una cotta per Draco Malfoy? Lo sostiene Tom Felton

Altro che nemici, Harry Potter in realtà aveva una cotta per Draco Malfoy, come ha scherzosamente sostenuto Tom Felton durante un'intervista.

In un round del segmento Fact or Fan Fic, Tom Felton ha scherzosamente rivelato che Harry Potter (Daniel Radcliffe) era in realtà innamorato del suo personaggio, Draco Malfoy, nonostante uscisse con Ginny Weasley (Bonnie Wright). "Penso che sia proprio un dato di fatto", ha dichiarato Felton. A cui si è aggiunto Rupert Grint: "Harry era chiaramente attratto da Draco. Ormai non riusciva più a nasconderlo". Nei libri e nei film, Harry e Draco sono nemici fidati, per la vicinanza di Draco e della sua famiglia a Voldemort, il mago malvagio che ha ucciso i genitori di Harry.

Harry Potter. il cast nella foto della reunion agli Universal Studios

Tom Felton non molla neppure quando qualcuno gli chiede della presunta unione con Hermione, del fatto che fossero in qualche modo destinai a stare insieme: "Penso che sia solo una fan ficion. In effetti mi sembra di aver visto anche alcune fan art che vanno in questa direzione, ma le trovo in qualche modo allarmanti".