Harry Potter, la reunion tra gli interpreti di Draco e Lucius Malfoy (FOTO)

Tom Felton ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto che ha catturato immediatamente l'attenzione dei fan di Harry Potter. L'interprete di Draco Malfoy ha incontrato il suo collega di set in Harry Potter Jason Isaacs, volto del padre Lucius Malfoy nella saga cinematografica basata sulla serie di libri di J.K. Rowling.

Il post mostra una foto di Felton e Isaacs insieme fuori dall'Hotel Savoy, con la didascalia inequivocabile:"Padre e figlio" insieme all'emoji di un serpente, simbolo della casa Serpeverde, alla quale appartengono i due personaggi, e un cuore.

Il futuro di Harry Potter

Nell'aprile dello scorso anno è stata annunciata una serie tv su Harry Potter, nuovo adattamento della serie di libri di Rowling con un nuovo casting che riguarderà anche i tre protagonisti, Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. In ogni caso, diversi attori della saga cinematografica potrebbero essere interessati a tornare anche nella serie tv.

A 36 anni, Tom Felton potrebbe essere una valida opzione per il ruolo di Lucius Malfoy e un collegamento affascinante con la saga cinematografica. L'attore è rimasto molto legato al franchise di Harry Potter e non perde occasione di mostrare il suo affetto per l'universo creato da Rowling e per i fan attraverso i suoi canali social.