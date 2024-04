Harry Potter, il consiglio di Tom Felton al cast della serie tv: 'Fate molte foto e rubate oggetti di scena'

Nonostante la saga cinematografica di Harry Potter sia ancora molto amata dai fan di tutto il mondo, Warner Bros. ha deciso di realizzare una serie tv in streaming in cui verranno trasposti i sette romanzi scritti da J.K. Rowling. Tom Felton, uno dei protagonisti più apprezzati dagli appassionati dei film, ha deciso di condividere con i futuri attori protagonisti alcuni consigli utili.

Alan Rickman e Tom Felton in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Intervistato da Collider, Felton ha confessato che uno dei primi consigli che gli diede Jason Isaacs (Lucius Malfoy) sul set fu di non ascoltare i consigli di nessuno. Il Draco Malfoy del grande schermo ha dato un'unica indicazione:"Direi solo di fare più foto e cercare di rubare più oggetti di scena. Scherzo sull'ultimo, ma fate più foto perché quando ne trovo una che non vedo da molto tempo mi ricorda quanto ci divertissimo. Considerando che allora non avevamo telefoni con fotocamera o qualcosa del genere, quindi ora è un po' più facile".

Consigli condivisi

Il consiglio di Tom Felton è molto simile a quello condiviso da Taylor Lautner in relazione al prossimo reboot televisivo di Twilight. L'interprete di Jacob ha spiegato che direbbe ai futuri protagonisti di godersi semplicemente il momento e viversi il presente, perché spesso si ferma a pensare che il franchise cinematografico nel quale ha recitato si è concluso ben dodici anni fa.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Emma Watson, Tom Felton, Matthew Lewins in in una scena del film

La serie televisiva di Harry Potter concentrerà ogni stagione su uno dei libri della saga per cercare di coinvolgere nuovi spettatori in tutto il mondo e proseguire nel successo che i libri e i film hanno alimentato nel corso degli anni. J.K. Rowling sta partecipando alla lavorazione come produttrice esecutiva insieme a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts.