Harry Potter: Tom Felton sogna la reunion per il 19° anniversario del primo film

Tom Felton ha dichiarato di voler organizzare la reunion del cast di Harry Potter, che lo ha visto impegnato nel ruolo di Draco Malfoy, in occasione del 19° anniversario dell'uscita del primo film di una delle saghe cinematografiche più redditizie di sempre.

Nell'era della distanza sociale, sono numerosi i cast di celebri film o serie tv che scelgono di riunirsi in maniera virtuale, tentando così di intrattenere i propri fan in un periodo storico a dir poco complesso. Lo sa bene Tom Felton che, nelle scorse ore, ha espresso il proprio desiderio di riunire gli attori che hanno condiviso con lui la straordinaria avventura sul set della saga cinematografica di Harry Potter. L'interprete di Draco Malfoy ha infatti pensato che l'occasione perfetta per dare vita a questa fatidica reunion sarebbe quella del 19esimo anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la pietra filosofale, uscito proprio nel novembre 2001.

"Ho visto i gemelli Weasley l'altro giorno. Siamo andati a giocare a golf. Abbiamo chiacchierato con gli altri ragazzi su WhatsApp e siamo rimasti in contatto con loro, assicurandoci che tutto andasse bene", ha detto recentemente Felton a Entertainment Tonight. "È stato bello perché il 14 novembre sarà il 19° anniversario del primo film, quindi sto programmando una sorta di celebrazione digitale... Sto cercando di rimettere insieme tutti i veterani per celebrare davvero questo evento".

Felton è uscito spesso con i suoi ex compagni di set, tra cui Emma Watson, Daniel Radcliffe, Jason Isaacs, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Bonnie Wright e James e Oliver Phelps, che interpretavano i gemelli Weasley. Di solito l'attore documenta questi incontri su Instagram dove ha sempre condiviso tonnellate di foto ricordando il suo periodo come Draco Malfoy.

Dal 2001 in poi, il cast ha continuato a recitare insieme in occasione di altri sette film, dando vita ad uno dei franchise cinematografici più redditizi della storia. L'ultimo film della saga, Harry Potter e i doni della morte - parte 2, è uscito nel 2011 ed ha incassato oltre 1 miliardo e 300 milioni di dollari. Ricordiamo che dopo Harry Potter, è arrivata al cinema anche la serie di film di Animali Fantastici, prequel ambientato 70 anni prima dei fatti che hanno visto protagonista il mago più amato del cinema e della letteratura.