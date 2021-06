Harry Potter, Tom Felton e la reunion con suo "figlio" Scorpius Malfoy (FOTO)

Tom Felton ha interpretato Draco Malfoy in occasione di tutti gli episodi del franchise di Harry Potter. In Harry Potter e i Doni della Morte - Parte II, l'attore è apparso in scena insieme a suo figlio Scorpius Malfoy, interpretato Bertie Gilbert. In occasione della proiezione di In the Heights, l'attore ha incontrato proprio Bertie Gilbert, che oggi ha 24 anni, e ha scattato un selfie insieme a lui.

Come riportato da People, Tom Felton ha incontrato casualmente Bertie Gilbert in occasione di una proiezione di In the Heights e ha scattato un selfie insieme a lui che ha poi condiviso su Instagram. In cosa consiste la particolarità dell'incontro? Bene, in Harry Potter e i doni della morte - parte 2, Bertie Gilbert è apparso in scena insieme a Tom Felton nei panni di Scorpius Malfoy, figlio di Draco Malfoy.

Su Instagram Tom Felton ha scritto: "Quando Draco incontra casualmente suo figlio Scorpius!". Recentemente, l'attore ha detto di essere disposto a interpretare nuovamente Draco Malfoy o qualsiasi altro membro della famiglia connessa con Serpeverde: "Volete sapere se sarei disposto a tingermi nuovamente i capelli per interpretare Draco Malfoy? Sì, la mia risposta sarebbe assolutamente affermativa. Interpreterei Lucius Malfoy o qualsiasi altro membro della famiglia Malfoy!".

Infine, Tom Felton ha ammesso di essere ancora in contatto con molti membri del cast del franchise di Harry Potter, tra cui Matthew Lewis, Jason Isaacs, James ed Oliver Phelps e Rupert Grint: "Quella di Harry Potter è una vera famiglia, ci sentiamo tutti molto uniti. Recentemente, Rupert Grint mi ha parlato della macchina che vorrebbe comprare. Crediamo di fare parte di qualcosa di davvero clamoroso e siamo accomunati dalla nostra appartenenza al mondo di Harry".