Harry Potter: una star del MCU smentisce di essere l'interprete di Voldemort nella serie

HBO non ha ancora annunciato chi avrà il ruolo dell'iconico villain nell'adattamento televisivo della saga e un'ipotesi dei fan sembra definitivamente smentita.

I produttori della serie di Harry Potter realizzata per HBO non hanno ancora svelato chi sarà l'interprete di Voldemort e Paul Bettany è tornato a commentare le insistenti ipotesi dei fan che sostengono sia destinato a diventare l'iconico villain.

L'attore aveva già parlato della possibilità di far parte del cast dell'adattamento televisivo dei romanzi di J.K. Rowling e, in questa occasione, ha spiegato perché sembra piuttosto improbabile un suo coinvolgimento.

La spiegazione di Bettany sulle teorie dei fan

Paul Bettany interpreta Visione nei film e nelle serie targate Marvel e da molti mesi viene indicato come perfetto interprete del Signore Oscuro nell'ambizioso progetto televisivo.

Durante un'intervista rilasciata a Josh Horowitz per il suo podcast Happy Sad Confused, l'attore ha tuttavia negato nuovamente, questa volta in modo più deciso, che sarà lui il prossimo Voldemort dopo che Ralph Fiennes ha portato in vita il personaggio sul grande schermo.

Bettany, parlando della serie dedicata alla storia di Harry Potter, ha dichiarato: "Non ho sentito nulla riguardante quella possibilità attraverso canali ufficiali. No, è solo un rumor".

L'attore ha poi proseguito spiegando che c'è forse un motivo per cui non è una buona idea interpretare il villain dopo la sua esperienza nel MCU: "Forse ho avuto abbastanza trucco prostetico per tutta la mia vita, capite. È stato molto".

Paul ha quindi svelato che non ha nemmeno pensato alla possibilità di ricevere la proposta di recitare nello show: "No, non ancora. Non l'ho fatto. Voglio dire, è letteralmente solo un'ipotesi non fondata".

Il ritorno nel MCU

Paul Bettany ha ripreso la parte di Visione nel nuovo show targato Disney+ intitolato VisionQuest, in arrivo in streaming dall'14 ottobre e di cui potete scoprire alcune anticipazioni.

Gli episodi concluderanno la trilogia di serie iniziata con WandaVision nel 2021 e poi proseguita nel 2024 con Agatha All Along.

Terry Matalas (Star Trek: Picard) è lo showrunner del progetto e nel cast ci saranno anche James Spader, che aveva la parte di Ultron in Avengers: Age of Ultron, Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D'Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire, e Ruaridh Mollica.