Harry Potter: il set LEGO di Villa Malfoy è in sconto su Amazon

Il set LEGO Harry Potter Villa Malfoy è scontato su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 122,93€ con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato indicato (149,99€). I dettagli relativi al set in questione in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Harry Potter Villa Malfoy indicato è venduto e spedito da Amazon.

Un viaggio nell'oscurità magica con LEGO Harry Potter: Villa Malfoy

Il set LEGO Harry Potter Villa Malfoy è una replica studiata della residenza più enigmatica e oscura della saga, una finestra sulle ombre di un mondo in cui la magia non è sempre sinonimo di positivo. Ispirato alle scene di Harry Potter e i Doni della Morte, questo modello cattura ogni dettaglio della dimora dei Malfoy, dalla maestosità delle stanze alla sinistra atmosfera che aleggia tra le mura.

Con 10 minifigure tra cui Lord Voldemort, Draco Malfoy e Bellatrix Lestrange, e funzioni interattive come un lampadario cadente e una cella segreta per imprigionare Harry Potter, il set trasforma la Villa Malfoy in uno scenario vivo e pulsante di storie da raccontare. Ogni elemento, dal lungo tavolo del salotto alla cantina, è pensato per immergere appassionati dai 10 anni in su in un'esperienza magica e dettagliata.