Harry Potter: il set LEGO della Sala Grande di Hogwarts è sceso di prezzo su Amazon

Il set LEGO Harry Potter della Sala Grande di Hogwarts è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 189,99€, con uno sconto del 5% sul prezzo consigliato indicato (199,99€). I dettagli relativi al set LEGO in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Harry Potter della Sala Grande di Hogwarts indicato è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Harry Potter: Sala Grande di Hogwarts - il cuore pulsante della magia

Entrate nella magia del mondo di Harry Potter con il set LEGO dedicato alla Sala Grande di Hogwarts, un capolavoro di dettagli e fantasia che incanta grandi e piccoli. Questo modello, pensato per costruttori dai 10 anni in su, vi trasporterà in alcuni fra gli ambienti più iconici della saga. La Sala Grande si erge imponente con le sue maestose vetrate e il cortile adiacente, arricchiti da camere segrete e un sotterraneo misterioso.

Con 11 minifigure dei personaggi più amati, tra cui Harry, Ron, Hermione e Silente, oltre a sorprese come il Professor Quirrell (Raptor) e un troll di montagna, il set diventa teatro di epiche avventure. La Sala Comune di Tassorosso, il bagno e il corridoio, progettati per ampliare il gioco, aggiungono profondità e versatilità. Completano l'esperienza 5 ritratti da collezione, perfetti per ricreare l'atmosfera unica di Hogwarts.