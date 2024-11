Harry Potter: il set LEGO della Ford Anglia Volante è attualmente in sconto su Amazon

La magia del mondo creato da J.K. Rowling prende vita, mattone dopo mattone, con il set LEGO Harry Potter Ford Anglia Volante. Questo modellino da costruire trasporta i fan direttamente nell'universo incantato della saga, permettendo di ricreare una delle scene più iconiche de La Camera dei Segreti: il rocambolesco viaggio di Harry e Ron verso Hogwarts a bordo dell'auto incantata dei Weasley, fatto di momenti esplosivi ma anche memorabili. Con dettagli realistici come porte apribili, un tetto rimovibile e un bagagliaio che accoglie tutto il necessario per l'avventura, il set è un autentico invito a rivivere la magia del grande schermo in formato LEGO; lo accoglierete?

Se alla ricerca di un nuovo set a tema Harry Potter, oggi vi segnaliamo che su Amazon è attualmente in offerta il set LEGO Harry Potter Ford Anglia Volante, direttamente dal secondo libro/film di questo universo che ancora oggi attira appassionati da ogni parte del mondo. Sul sito, mentre stiamo scrivendo la segnalazione, potete trovarlo a 11,99€ con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato indicato (14,99€). Se interessati al modello in questione, o ad avere informazioni in più su quello che troverete nella sua scatola, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo.

Un'auto ormai iconica

La Ford Anglia Volante non è solo un veicolo giocattolo, ma un passo in più verso il magico mondo di Harry Potter e, in questo specifico caso, Harry Potter e la camera dei segreti. Accompagnata dalle minifigure di Harry, Ron, Edvige e Crosta, questa macchina giocattolo è perfetta per ricreare le emozioni e le avventure del film, o per inventare nuovi capitoli della storia. Ideale per i giovani costruttori e per i fan di ogni età, questo set è un regalo che unisce fantasia, gioco e nostalgia, rendendo omaggio a un simbolo che ha conquistato milioni di cuori.

Se fan del mondo di Harry Potter, passate da Amazon per dare un'occhiata a questo set divertente e dettagliato.