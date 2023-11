Harry Potter: il gigantesco set LEGO del castello di Hogwarts è in offerta su Amazon, vediamo il prezzo

Andando oltre le grandi avventure vissute dallo stesso Harry Potter e dai sui amici, nelle storie di J.K. Rowling resta una costante fondamentale a valorizzarne tutte le possibilità creative, fantasiose e narrative: il mondo che fa da contorno. Quale luogo, quindi, più di Hogwarts è riuscito a far sognare generazioni di lettori e appassionati? Stiamo parlando di un castello, e parco, caratterizzati da una serie di dettagli che indelebilmente hanno invaso l'immaginario pop mondiale, complice sia l'incredibile talento della scrittrice, che le varie trasposizioni cinematografiche.

Su Amazon, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, il set LEGO che ricostruisce, al dettaglio, il castello e il parco di Hogwarts dal mondo di Harry Potter, è attualmente in offerta. Ci credereste? Sul sito potete trovarlo, attualmente parlando, a 144,49€, con uno sconto del 15% sul prezzo segnato in precedenza (169,99€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO Harry Potter assurdo e perfetto per i fan di tutte le età

Su Amazon il set LEGO Harry Potter in questione viene così descritto: "Costruisci il Castello di Hogwarts LEGO e le aree circostanti, tra cui la Torre principale, la Torre astronomica, i cortili, la Sala grande, la rimessa delle barche, ponti e serre. Ammira i dettagli facilmente riconoscibili del paesaggio roccioso, del Lago Nero, della Camera dei Segreti, della stanza della Chiave Alata, dell'Aula della lezione di pozioni e della Camera della Scacchiera. In questo set LEGO sono presenti anche la Nave di Durmstrang, la Carrozza di Beauxbatons con i cavalli alati che volano su un supporto traslucido, e la Ford Anglia tra i rami del Platano Picchiatore".

Vi ricordiamo che stiamo parlando di un modellino che misura circa 21 cm di altezza e 35 cm di larghezza, composto da 2660 mattoncini. Se anche voi siete fan incrollabili di Harry Potter e del lavoro di J.K. Rowling, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un set LEGO come questo, perfetto anche come idea regalo natalizia.

