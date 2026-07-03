Harry Potter, la serie HBO Max cambia logo e tuniche agli studenti di Hogwarts: i fan sono divisi

A catturare l'attenzione dei fan non è stata stavolta una scelta di casting, bensì il restyling dello stemma di Hogwarts, accolto tra critiche e apprezzamenti.

Quando si parla di Harry Potter, anche il dettaglio più piccolo può trasformarsi in un caso. Stavolta è successo con un documento destinato agli addetti ai lavori, che nel giro di poche ore è finito sui social, dando vita a un acceso confronto tra chi difende il cambiamento rivolto a Hogwarts e chi avrebbe preferito una maggiore fedeltà all'immaginario creato da J.K. Rowling.

Un casting per Ginny Weasley, ma tutti guardano un altro dettaglio

L'annuncio pubblicato dalla direttrice del casting Lucy Bevan aveva uno scopo preciso: trovare la giovane attrice che interpreterà Ginny Weasley nella seconda stagione della nuova serie HBO Max dedicata a Harry Potter. Nel documento erano elencati i requisiti richiesti alle candidate, ma a monopolizzare la discussione è stato un elemento completamente diverso.

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Nella parte inferiore della pagina compariva infatti una versione inedita dello stemma di Hogwarts, mostrata per la prima volta in modo ufficiale. È bastato quello per trasformare un semplice casting in uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati della saga.

Su X le reazioni sono arrivate quasi immediatamente. Una parte del pubblico ha accolto il nuovo design con forte scetticismo, giudicandolo troppo distante dall'estetica consolidata dei libri e dei film. Un utente ha scritto: "È semplicemente orribile. Il nuovo logo di Hogwarts e le nuove divise sono un disastro. Ormai non si capisce nemmeno quale uniforme appartenga a ciascuna Casa."

Altri hanno ricordato una delle promesse più ripetute durante la presentazione del progetto, cioè quella di realizzare un adattamento più fedele ai romanzi rispetto alla celebre saga cinematografica. "Avrebbero potuto usare direttamente lo stemma dei libri. Non avevano detto che la serie sarebbe stata più fedele dei film?" si legge in uno dei commenti diventati virali. C'è anche chi ha liquidato la novità con poche parole: "L'ennesimo design terribile."

Tra critiche e consensi, la serie continua a prendere forma

Come spesso accade quando un franchise di queste dimensioni introduce un cambiamento grafico, il fronte dei fan è tutt'altro che compatto. Se molti avrebbero preferito mantenere un'identità visiva più vicina a quella conosciuta negli ultimi vent'anni, altri hanno accolto con entusiasmo il restyling dello stemma.

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Tra i commenti favorevoli, qualcuno ha scritto addirittura: "Me lo farei tatuare." Un altro utente si è limitato a un giudizio decisamente positivo: "Lo adoro già." Segno che il nuovo simbolo di Hogwarts, pur dividendo il pubblico, è riuscito a incuriosire una parte della community.

Nel frattempo la produzione della serie prosegue. Il ruolo di Harry Potter sarà affidato a Dominic McLaughlin, affiancato da Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger. Alla guida del progetto c'è la showrunner Francesca Gardiner, mentre Mark Mylod dirigerà diversi episodi ricoprendo anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts, David Heyman e J.K. Rowling.

L'esordio della nuova serie è previsto nel 2027 e, a giudicare dalle reazioni delle ultime ore, ogni nuovo dettaglio diffuso da HBO Max sembra destinato ad alimentare discussioni ben prima dell'arrivo del primo episodio.