Harry Potter, fan divisi dal trailer del reboot: "Non sa di niente", "Ho pianto tre volte"

Ha diviso i fan la visione del primo trailer della serie reboot in arrivo a Natale su HBO Max: a fronte di chi ha subito adorato il nuovo adattamento, c'è chi sarebbe rimasto indifferente a quanto visto finora.

Per giudicare la serie di Harry Potter in arrivo a Natale 2026 dovremo attenderne la visione, ma il trailer lanciato da HBO ieri ha già polarizzato il giudizio dei fan, suscitando reazioni piuttosto contrastanti.

Il trailer della durata di due minuti lanciato nella serata di ieri ha svelato i primi dettagli del nuovo adattamento dell'amata saga di romanzi di J.K. Rowling introducendo rapidamente tutti i personaggi principali a cominciare dal protagonista Harry Potter, interpretato da Dominic McLaughlin, oltre a Hermione Granger (Arabella Stanton), Ron Weasley (Alastair Stout), Albus Silente (John Lithgow), Severus Piton (Paapa Essiedu) e Minerva McGonagall (Janet McTeer).

primo sguardo ad Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger

Le reazioni dei fan al trailer della serie su Harry Potter

La serie reboot su Harry Potter rappresenta un notevole impegno economico per HBO, che ha deciso di reinvestire centinaia di milioni sul franchise rinfrescandolo e rendendolo appetibile per le nuove generazioni. Va detto che il fandom era diviso ben prima dell'uscita del trailer alcuni erano entusiasti all'idea che la HBO approfondisse i libri della Rowling, sviluppando la storia in modi che i film della Warner Bros. non erano riusciti a fare. I più fedeli ai film hanno, invece, rifiutato l'idea di un reboot per il piccolo schermo, criticando il progetto per vari motivi, incluse le opinioni controverse di J.K. Rowling sui transgender o le critiche sul fatto che Severus Piton fosse interpretato da un attore nero.

I tre protagonisti a Hogwarts

Ora che il trailer è uscito, le reazioni confermano la divisione. Il sentimento che prevale sembra essere la gioia nostalgica, unita all'entusiasmo dei fan per alcuni piccoli dettagli trapelati dal primo trailer di Harry Potter e la pietra filosofale assenti nel primo film della Warner Bros. Diversi utenti hanno affermato di essersi commossi fino alle lacrime guardando il trailer, anche se non mancano aspre critiche. Tra le lamentele si segnala l'assenza dell'iconica colonna sonora di John Williams (in particolare Hedwig's Theme). A occuparsi delle musiche della serie sarà Hans Zimmer, anche se quanto udito nel trailer sembra essere una soluzione temporanea.

"Ho già pianto 3 volte guardando questo trailer di Harry Potter", ha scritto un utente su Reddit. qualcuno.

"Ho pianto come un bambino quando ho visto il trailer, vedendo la mia infanzia e adolescenza riflesse in ogni immagine", ha scritto un altro.

"Ho pianto... i bambini del trio d'oro mi danno tanta tenerezza. Odio JK Rowling e riconoscerò sempre Daniel Radcliffe come l'autore di Harry Potter, non me ne frega niente. Che trailer carino, aiuto", si legge mentre molti utenti si dicono stupiti nello scoprire che il trailer è davvero buono.

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"Tutti noi, in quanto fan di Harry Potter cresciuti guardando i film della saga, guarderemo questa serie" dichiara CinemaHub.

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Non mancano, però, le lamentele sulla confezione accurata, ma priva di calore e sentimento, come Miguelaraizac che ammette di apprezzare il "casting perfetto per i bambini", ma ritiene anche che "un nuovo adattamento sia completamente superfluo dopo quei grandi film. Non ho visto nulla di nuovo o creativo che ne giustifichi l'esistenza (a parte l'enorme quantità di denaro che incasserà). Vedremo se cambierà."

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Harry Potter: John Lithgow nella parte di Silente

Il ritorno di Harry Potter: che cosa sappiamo della serie in arrivo

Harry Potter tornerà ad adattare i sette romanzi fantasy firmati da J.K. Rowling, che hanno venduto oltre 600 milioni di copie in tutto il mondo, trasformando il simpatico maghetto occhialuto in una vera e propria icona culturale. Ogni stagione della serie in arrivo su HBO Max a partire dalle festività natalizie sarà dedicata a un romanzo. Francesca Gardiner, sceneggiatrice di Succession, sarà la showrunner mentre Mark Mylod, veterano de Il trono di spade, dirigerà vari episodi della serie.

Le riprese dello show sono attualmente in corso presso i Warner Bros. Studios Leavesden, nel Regno Unito. Dominic McLaughlin è stato scelto per interpretare il nuovo Harry Potter, al suo fianco i giovanissimi Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger. Tra gli altri membri chiave del cast figurano Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Rory Wilmot in quello di Neville Paciock, Tristan Harland in quello di Fred Weasley, Gabriel Harland nei panni di George Weasley, Ruari Spooner in quelli di Percy Weasley, Gracie Cochrane nel ruolo di Ginny Weasley, Amos Kitson in quello di Dudley Dursley, Finn Stephens in quello di Vincent Crabbe e William Nash in quello di Gregory Goyle.

Tante star nel cast adulto della serie tv che vanta la presenza di John Lithgow nei panni del preside di Hogwarts Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo della professoressa Minerva McGranitt, Nick Frost nel ruolo del mezzogigante Rubeus Hagrid e, in un'insolita scelta di casting, Paapa Essiedu nel ruolo del Professor Severus Piton. Proprio in virtù delle minacce di morte ricevute da Essiedu per via del suo colore della pelle, HBO ha messo in piedi misure di scurezza eccezionali sul set. Non c'è ancora nessuna notizia ufficiale sull'interprete di Lord Voldemort, il che ha stimolato le ipotesi dei fan sul possibile casting in attesa di un annuncio ufficiale.