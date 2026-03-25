Harry Potter incontra Hagrid e arriva a Hogwarts nel primo trailer della serie HBO

Lo abbiamo atteso a lungo e finalmente il primo trailer è approdato in rete offrendo un primo sguardo alla nuova versione del magico mondo di Hogwarts e al nuovo protagonista Dominic McLaughlin.

Finalmente l'attesa è finita. Il primo trailer della serie HBO Harry Potter è stato pubblicato permettendo ai numerosi fan di gettare un primo sguardo sulla nuova versione del magico universo nato dalla penna di J.K. Rowling che approderà sul piccolo schermo durante le festività natalizie.

Cosa mostra il primo trailer della serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling

Nel primo trailer dello show si vede Harry bullizzato dai compagni mentre la zia agli ricorda che non ha nulla di speciale. Il video mostra poi il protagonista intento a parlare con Hagrid, scoprendo la verità sui suoi genitori, descritti come coraggiosi, intelligenti e gentili.

Per la gioia dei fan della saga creata da J.K. Rowling, il teaser trailer di Harry Potter regala poi le prime sequenze ambientate a Hogwarts e ritrae gli studenti e i professori della scuola di magia, tra lezioni e partite di Quidditch. Negli ultimi secondi Harry si trova sul vagone di un treno e finalmente interagisce con Ron e Hermione.

Ecco il video:

Il ritorno di Harry Potter: che cosa sappiamo della serie in arrivo

Harry Potter tornerà ad adattare i sette romanzi fantasy firmati da J.K. Rowling, che hanno venduto oltre 600 milioni di copie in tutto il mondo, trasformando il simpatico maghetto occhialuto in una vera e propria icona culturale. Ogni stagione della serie in arrivo su HBO Max a partire dalle festività natalizie sarà dedicata a un romanzo. Francesca Gardiner, sceneggiatrice di Succession, sarà la showrunner mentre Mark Mylod, veterano de Il trono di spade, dirigerà vari episodi della serie.

Le riprese dello show sono attualmente in corso presso i Warner Bros. Studios Leavesden, nel Regno Unito. Dominic McLaughlin è stato scelto per interpretare il nuovo Harry Potter, al suo fianco i giovanissimi Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger. Tra gli altri membri chiave del cast figurano Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Rory Wilmot in quello di Neville Paciock, Tristan Harland in quello di Fred Weasley, Gabriel Harland nei panni di George Weasley, Ruari Spooner in quelli di Percy Weasley, Gracie Cochrane nel ruolo di Ginny Weasley, Amos Kitson in quello di Dudley Dursley, Finn Stephens in quello di Vincent Crabbe e William Nash in quello di Gregory Goyle.

Tante star nel cast adulto della serie tv che vanta la presenza di John Lithgow nei panni del preside di Hogwarts Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo della professoressa Minerva McGranitt, Nick Frost nel ruolo del mezzogigante Rubeus Hagrid e, in un'insolita scelta di casting, Paapa Essiedu nel ruolo del Professor Severus Piton. Proprio in virtù delle minacce di morte ricevute da Essiedu per via del suo colore della pelle, HBO ha messo in piedi misure di scurezza eccezionali sul set.

Non c'è ancora nessuna notizia ufficiale sull'interprete di Lord Voldemort. Tuttavia, Cillian Murphy ha fatto chiarezza sui rumor ponendo fine alle supposizioni poco prima che iniziasse a circolare il nome di Paul Bettany, star di WandaVision.

JB Perrette, CEO e presidente di Global Streaming & Games presso Warner Bros. Discovery, ha definito la serie "il più grande evento in streaming nella storia di HBO Max e probabilmente in assoluto. È il numero uno, due e tre sotto molti aspetti".