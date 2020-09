Harry Potter: la reazione di James Phelps alla morte di Fred: "Rimasi scioccato"

L'attore James Phelps ha ricordato il momento in cui lesse della morte del suo personaggio in Harry Potter e i doni della morte e ha rievocato la sua reazione.

La saga di Harry Potter è ricca di morti eccellenti, da Albus Silente a Cedric Diggory, che hanno sconvolto milioni di fan in tutto il mondo. Alcuni membri del cast hanno scoperto della morte del proprio personaggio un po' a sorpresa, come James Phelps, che insieme al fratello gemello Oliver ha interpretato i fratelli Fred e George Weasley per l'intera durata della saga. Phelps ha dichiarato di aver saputo della morte di Fred soltanto leggendo l'ultimo libro.

"Il libro era appena uscito quel giorno, quindi ne trovai una copia in inglese. In realtà ero su un treno ad alta velocità e lessi la parte in cui Fred muore, quindi rimasi un po' scioccato perchè non mi rendevo conto di quanto mi fossi attaccato al personaggio. Mi colse di sorpresa. Fui sorpreso che fosse morto. Quindi stavo passando in rassegna tutte queste diverse emozioni. A quel punto il controllore stava tornando per chiedere i biglietti e mi diceva 'Biglietto, biglietto' ma tutto quello che potevo fare era guardarlo e dirgli 'Amico dai, sono appena morto qui, lasciami un po' di tempo per me stesso!'".

Nel libro scritto da J.K. Rowling, Fred Weasley combatte al fianco di suo fratello nella Battaglia di Hogwarts nella Stanza delle Necessità e muore a causa di un'esplosione. Quello che accade anche nel film, con la differenza che la scena non viene mostrata agli spettatori. In Harry Potter e i doni della morte - parte 2, si vede la famiglia Weasley piangere il corpo senza vita di Fred.

Diretto da David Yates, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 ha concluso la saga cinematografica dedicata al maghetto Harry Potter (Daniel Radcliffe) e ai suoi amici Hermione (Emma Watson) e Ron (Rupert Grint).